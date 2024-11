Feriados de 2025: veja quando folgar e emendar um feriadão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pra quem gosta de curtir o descanso que um feriado normalmente proporciona, 2024 foi um ano “maldito”. Tirando o Carnaval (que é ponto facultativo, mas é meio “fixo”, e a Páscoa, que também tem feriado fixo), apenas no Corpus Christi a moçada pôde aproveitar um feriadão. Agora, em 2025 vai ser um pouco melhor do que no ano atual em termos de “pés pra cima”.

+ Leia mais: Como limpar tênis branco e deixá-lo como novo: guia definitivo

Veja a lista de todos os feriados de 2025

Janeiro

1º de janeiro, quarta-feira – Ano Novo (feriado nacional)

Março

3 de março, segunda-feira – Carnaval (ponto facultativo)

4 de março, terça-feira – Carnaval (ponto facultativo)

5 de março, quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

18 de abril, sexta-feira – Sexta-feira Santa (feriado nacional)

21 de abril, segunda-feira – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio, quinta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (feriado municipal)

Setembro

7 de setembro, domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

8 de setembro, segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba (feriado municipal)

Outubro

12 de outubro, domingo – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro, domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro, sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, quinta-feira – Dia Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

25 de novembro, quinta-feira – Natal (feriado nacional)