Como limpar tênis branco e deixá-lo como novo: guia definitivo

Se você adora tênis branco, sabe que mantê-los impecáveis pode ser desafiador. Sujeiras, manchas e até aquele tom amarelado podem aparecer rapidamente. Este guia prático traz métodos caseiros e eficazes para limpar seu tênis branco e devolvê-lo à aparência original.

Limpando tênis branco com bicarbonato e vinagre

Ingredientes

1 colher de bicarbonato de sódio, 1 colher de vinagre branco, 1 xícara de água morna.

Modo de Preparo: Misture os ingredientes em uma tigela até formar uma pasta.

Aplicação: Use uma escova de dentes velha para aplicar a pasta em todo o tênis, focando nas áreas manchadas. Deixe agir por 15 minutos e enxágue bem.

Dica: Seque ao ar livre, mas evite exposição direta ao sol para não amarelar o tecido.

Usando Detergente e Água para Limpeza Diária

Ingredientes:

Algumas gotas de detergente neutro, água morna, escova macia.

Aplicação: Misture o detergente com água e use a escova para esfregar suavemente. Essa técnica é ideal para manter o tênis limpo no dia a dia.

Dica: Seque com uma toalha limpa para evitar que fiquem úmidos por muito tempo.

Removendo Amarelado com Água Oxigenada

Ingredientes:

1 colher de sopa de água oxigenada 10 volumes, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio.

Aplicação: Faça uma pasta com a água oxigenada e o bicarbonato, aplique nas áreas amareladas e deixe agir por 20 minutos. Enxágue e seque com pano limpo.

Atenção: Essa técnica é especialmente eficaz para tênis de lona ou tecidos resistentes. Evite em materiais delicados.

Lavagem na Máquina de Lavar (com Cuidados)

Coloque o tênis em um saco protetor ou fronha para evitar danos.

Utilize um ciclo de lavagem suave e água fria para evitar desbotamento.

Secagem: Nunca coloque o tênis branco na secadora! Prefira deixá-lo secar ao ar, longe do sol direto.

Com essas dicas, seu tênis branco ficará como novo, seja para enfrentar o dia a dia ou para brilhar em ocasiões especiais. Lembrando que a prevenção também é importante: limpe seu tênis regularmente e evite usar produtos que possam danificar o tecido.