Como limpar rejuntes de piso e parede e deixá-los brancos: dicas práticas e infalíveis!

Limpar rejuntes de piso e parede é uma tarefa essencial para quem deseja manter a aparência e a higiene de qualquer ambiente. Ao longo do tempo, é comum que esses espaços acumulem sujeira e mofo, o que pode deixar o ambiente com aspecto descuidado. Nesta matéria, você vai aprender métodos caseiros e práticos para limpar rejuntes e deixá-los branquinhos novamente. Além disso, confira as dicas de como evitar o escurecimento e o acúmulo de sujeira com o passar do tempo.

Produtos caseiros infalíveis para limpeza de rejuntes

Muitas vezes, produtos que você já tem em casa podem ser aliados poderosos na hora de remover a sujeira dos rejuntes. Confira as combinações que dão certo:

Vinagre e bicarbonato de sódio

Esses dois ingredientes são conhecidos pelo poder de desinfecção e clareamento. Para utilizá-los:

-Faça uma mistura de uma colher de bicarbonato e meia xícara de vinagre.

-Aplique sobre os rejuntes e deixe agir por 10 a 15 minutos.

-Esfregue com uma escova de dentes velha ou uma escova pequena para áreas de difícil acesso.

-Enxágue com água morna e seque.

Água oxigenada vol. 10 com bicarbonato

Para manchas mais profundas, a combinação de água oxigenada com bicarbonato pode ser ideal.

-Misture uma colher de bicarbonato de sódio com uma colher de água oxigenada até formar uma pasta.

-Aplique sobre os rejuntes, deixe agir por 15 minutos e esfregue.

-Enxágue e seque bem.

Métodos profissionais para limpeza de rejuntes

Se você prefere produtos prontos ou busca uma limpeza de impacto para rejuntes extremamente escurecidos, essas opções podem ajudar:

Produtos à base de cloro

Produtos com cloro são altamente eficazes, mas é preciso cuidado.

-Aplique o produto diretamente nos rejuntes, utilizando luvas para proteger as mãos.

-Deixe agir de acordo com o tempo indicado no rótulo e depois enxágue.

Vaporizador (Limpador a vapor)

O vapor quente ajuda a soltar sujeiras incrustadas sem o uso de produtos químicos.

-Passe o vaporizador sobre os rejuntes, deixando-o agir sobre cada área por alguns segundos.

-Esfregue se necessário e passe um pano para secar.

Como manter os rejuntes brancos por mais tempo

Além da limpeza regular, algumas práticas podem ajudar a manter o aspecto limpo por mais tempo:

-Impermeabilize os Rejuntes: Produtos impermeabilizantes ajudam a evitar a absorção de sujeira e umidade. -Limpeza Frequente: Ao invés de esperar que a sujeira acumule, limpe semanalmente com um desinfetante neutro e uma escova macia.

-Atenção aos Ambientes Úmidos**: Cozinhas e banheiros acumulam mais umidade e, por isso, precisam de uma frequência maior de limpeza para evitar o surgimento de mofo.

O que não fazer na limpeza dos rejuntes

Para evitar danos aos rejuntes e prolongar sua durabilidade, evite alguns erros comuns:

-Evite Escovas Muito Duras: Escovas rígidas podem desgastar os rejuntes. -Não Exagere no Cloro: Em excesso, produtos com cloro podem deteriorar o rejunte.

-Nunca Utilize Ácido Muriático**: É um produto corrosivo e pode danificar tanto o rejunte quanto o piso.

A limpeza dos rejuntes é uma tarefa que requer cuidado, mas com os produtos e métodos certos, é possível mantê-los brancos e bem conservados. Seja com receitas caseiras ou produtos específicos, as dicas acima garantem praticidade e eficiência, deixando seu ambiente sempre bonito e higienizado.