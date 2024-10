4 banhos para limpar as energias após as eleições

O primeiro turno das eleições municipais no Brasil passou, mas em algumas cidades o resultado ainda não foi decidido, pois nenhum dos candidatos à prefeitura alcançou a maioria absoluta dos votos. Nessas localidades, a disputa será definida no segundo turno, marcado para o dia 27 de outubro.

Conforme a taróloga Isabel Fogaça, o período de eleições costuma ser cercado de muito nervosismo e, neste ano, mais uma vez, houve tensão em diversos âmbitos. “Muitas famílias brigando por política, grupos de amigos também discutindo, tudo isso afeta a nossa energia. A energia está mais densa do que o normal nestas eleições”, explica.

Por isso, é interessante renovar as energias, afastando as vibrações ruins. “Ainda temos o segundo turno, então é importante limpar toda a energia negativa que ficou”, recomenda Isabel Fogaça. Abaixo, confira como fazer 4 banhos indicados pela taróloga!

1. Banho de arruda

A arruda é uma das ervas mais potentes para limpeza energética

Ingredientes

1 ramo de arruda

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a arruda e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água com a planta do pescoço para baixo após o banho de higiene. Esse banho pode ser feito em qualquer dia e antes de dormir, mas preferencialmente em noite de Lua minguante.

2. Banho de sal grosso

É ideal para quem trabalhou com política ou teve brigas na família

Ingredientes

1 punhado de sal grosso

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal, misture e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Atenção: o banho de sal grosso é muito poderoso. Ele retira energias negativas e positivas. Por isso, após ele, é preciso repor as energias com outro banho energético.

O banho de alecrim ajuda a repor as energias positivas (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)



3. Banho de alecrim

É indicado para fazer logo após o banho de sal grosso

Ingredientes

1 punhado de alecrim

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alecrim e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de sal grosso. Ele pode ser feito em qualquer dia e antes de dormir, mas preferencialmente em noite de Lua minguante.

4. Banho de guiné

Poderoso para descarrego de energias

Ingredientes

7 folhas de guiné maceradas

1 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de guiné e desligue o fogo. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. Ele pode ser feito no domingo ou na segunda-feira, mas preferencialmente em Lua minguante.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.