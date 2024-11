Flopou? Show de Bruno Mars em Curitiba tem gramado vazio e imagem viraliza

O primeiro show do cantor Bruno Mars em Curitiba, nesta quinta-feira (31), foi marcado por uma imagem impressionante (e triste ao mesmo tempo). Mais da metade do gramado destinado à pista premium estava vazio. Fãs ouvidos pela Tribuna relataram que, realmente, as pessoas optaram por não comprar os ingressos na chamada pista premium, que na verdade era todo o gramado por um custo de R$ 1500. E aí, o preço alto e a única opção de pista fizeram o show de Bruno Mars flopar em Curitiba?

Com isso, as arquibancadas e cadeiras ficaram lotadas e o meio do estádio vazio. Outros shows realizados no Couto Pereira, com o do Cold Play, Mettalica, Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers tinham opções de pista além da pista premium.

Coldplay:

Pista premium + pista comum



Bruno Mars

Só premium



Parabens TicketMaster, nota dó pic.twitter.com/R4MhLDhjrp — Mylena ⋆˙⟡ | GravesMazur Team 🤍 (@xadenspet) November 1, 2024

Segundo matéria de maio da Tribuna, quando surgiu a novidade do show de Bruno Mars em Curitiba, as opções de ingresso eram apenas estas: Pista Premium (R$ 1500), Cadeira Social Superior (R$890), Cadeira Social Inferior (R$820), Cadeira Maua (R$890) e Arquibancada (R$650), todos preços de inteira.

O segundo show de Bruno Mars acontece nesta sexta-feira (1º) e a grande dúvida é: Isso vai acontecer novamente?

A reportagem tentou contato com a TicketMaster, responsável pela venda dos ingressos, mas ainda não obteve sucesso

Imagem mostra que a única opção de pista para o show de Bruno Mars era a premium, por R$ 1500, que custava R$ 1500 na época da venda de ingressos. Foto: Reprodução.

O que significa Flopou?

“Flopar” é um termo popular, especialmente em redes sociais, que significa “falhar” ou “não ter o sucesso esperado” em algo. Quando algo “flopa”, por exemplo, significa que ela não alcançou a quantidade de curtidas, comentários ou engajamento que se esperava. É usado de maneira descontraída para dizer que algo “não foi bem” ou “deu errado”, geralmente gerando pouca ou nenhuma repercussão positiva.