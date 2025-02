Corpo de jovem que se afogou em pedreira na Grande Curitiba é encontrado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Corpo de Bombeiros encontrou, nesta segunda-feira (24), o corpo de um jovem que estava desaparecido na Pedreira do Orleans, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vítima de 19 anos se afogou na tarde de domingo (23).

O jovem foi encontrado por volta das 8h30 por uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) durante um mergulho. Ele estava a cerca de dez metros de profundidade.

Conforme informações dos bombeiros, o acidente aconteceu enquanto o jovem brincava de mergulhar com o primo. Em determinado momento, ele não conseguiu retornar para a superfície. No domingo (23) foram realizadas buscas com a técnica de mergulho livre. Entretanto, devido à profundidade, não foi possível localizar o corpo.

A Pedreira do Orleans não é apropriada para banho e não tem apoio de guarda-vidas. Outros acidentes já ocorreram no local com afogamentos, especialmente em dias quentes.