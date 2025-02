Ponte de Guaratuba: avanço das obras empolga moradores

A tão aguardada Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, finalmente sai do papel e já está com 38,8% das obras concluídas. O avanço nas estruturas do trecho estaiado marca um momento histórico para a região, que esperava por essa construção há mais de meio século.

José Bento Pereira, pescador e comerciante local há 50 anos, não esconde a empolgação. “A gente esperava há muitos anos que isso acontecesse. Agora estamos vendo com os próprios olhos os homens trabalhando dia e noite. Se já vem turista agora, com a conclusão da ponte vai vir muito mais”, comemora.

+ Leia mais Ônibus em Curitiba retomam operação máxima nesta segunda

Rosane Maria Aguiar, proprietária do restaurante San Remo em Caieiras, compartilha o entusiasmo. “Nasci aqui em Caieiras, nesse lugar maravilhoso, esperando por essa ponte. O progresso agora está vindo. Vamos fazer até melhorias no nosso comércio”, diz.

A obra não só facilita o acesso, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico da região. Carlos Eduardo dos Santos, ambulante em Guaratuba, prevê um aumento de turistas na região. “A ponte vai atrair mais turistas e movimentar o comércio e toda a cidade”, conta.

Valorização imobiliária

O mercado imobiliário já sente os impactos positivos. Segundo a Associação de Corretores de Imóveis de Guaratuba, o setor de alto padrão registrou um crescimento de 40%. Novos empreendimentos, com preços entre R$ 1,5 milhão e R$ 6 milhões, estão surgindo para atender a demanda crescente.

A Ponte de Guaratuba, com 1.244 metros de extensão, quatro faixas de tráfego e ciclovia, representa um investimento de R$ 386,9 milhões do Governo do Estado. A previsão de entrega é para abril de 2026, e os moradores já contam os dias para ver o sonho totalmente realizado.