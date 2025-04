Adultos com depressão podem receber tratamento gratuito em Curitiba com novo remédio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Brasil vive uma crise de saúde mental. Dados recentes do Ministério da Previdência Social mostraram que em 2024, foram quase meio milhão de afastamentos do trabalho por depressão. Agora, moradores de Curitiba tem a oportunidade de oferecer um novo tratamento promissor.

A empresa Trial Tech (instituição privada de investigação clínica) abriu o recrutamento de pessoas que sofrem de depressão para um estudo de um novo medicamento de um renomado laboratório estrangeiro.

“Os estudos preliminares deste medicamento têm se mostrados muito promissores. Fomos escolhidos para sermos um dos polos de estudo e tratamento com essa molécula e, caso a eficácia seja comprovada, o medicamento poderá ser vendido nas farmácias em médio prazo”, explica o Dr Luiz Fernando Petry, médico psiquiatra pesquisador da TrialTech.

Os critérios para participar desse estudo são:

morar em Curitiba ou Região Metropolitana,

ser do sexo masculino ou feminino,

ter de 18 a 65 anos com episódio de depressão atual (de até 12 meses)

ter feito uso de no máximo um medicamento.

A inscrição é feita pelo telefone (41) 99206-1583 e a validação da participação acontece após a triagem dos candidatos.

Espera-se que pelo menos 20 pessoas sejam selecionadas em Curitiba. Além da capital paranaense, outras instituições dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre estão realizando o tratamento e ainda de cidades de outros cinco países.

O estudo deve ter a duração máxima de um ano, dividida em duas fases: a dupla cega placebo e a fase aberta. Na primeira, segundo Dr Petry, um grupo de pacientes recebe o medicamento e outra o placebo. Após a análise do impacto, todos os pacientes recebem o medicamento.

Durante o estudo ocorrem visitas para exames e testes de saúde, que podem incluir avaliação com psiquiatra, avaliação de história médica, eletrocardiograma, exames de sangue e urina. Nenhum procedimento será cobrado e serão todos realizados na TrialTech. O laboratório também cobre as despesas com o transporte até o centro de pesquisa.

Caso o medicamento venha a ser comprovado como eficaz, o paciente poderá utilizá-lo por tempo indeterminado, até quando lhe for conveniente sem custo algum.

“O conhecimento adquirido a partir deste estudo tem o potencial de beneficiar muito mais pacientes que apresentam a doença e oferecer possíveis benefícios para a saúde pública. É importante frisar que a participação dessas pessoas que se candidatarem ao estudo pode ajudar em como iremos encarar o futuro do tratamento para a depressão”, afirma o Dr. Petry.

Sobre a TrialTech

A Trial Tech é uma instituição privada de investigação clínica situada em Curitiba/PR, coordenada pelos médicos Psiquiatras Dr Hamilton Grabowski e Dr Luiz Fernando Petry. A instituição oferece suporte em pesquisa clínica a clientes da indústria farmacêutica e CROs (Clinical Trials Organization), atuando na Condução de Estudos Clínicos Fases II, III e IV, com foco nos tratamentos para Alzheimer, Esquizofrenia e Depressão, seguindo rigorosamente o manual de Boa Prática Clínicas (BPC), além das normativas nacionais regulamentadas pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

A Trial tech possui uma equipe de experientes profissionais na área de pesquisa clínica que trabalham de forma comprometida para atender as expectativas dos contratantes e comunidade em geral.