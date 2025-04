“Transtorno Norte” terá fim? Obras prometem transformar PR-418

As obras de duplicação da PR-418 (Contorno Norte) devem começar em maio deste ano. Em audiência pública realizada no fim do mês passado na Assembleia Legislativa, o diretor-presidente da concessionária Via Araucária, Sérgio Santillan, informou que o perigoso trecho passará por melhorias.

O Contorno Norte ou “Transtorno Norte”, como é apelidado por motoristas que ficam parados em grande filas, é um ponto importante de passagem de muitos caminhões que trafegam quando seguem em direção tanto ao estado de São Paulo quanto ao Sul do país. Serão 20,53 quilômetros de duplicação conforme contrato, desde o entroncamento com a PR-417, no município de Colombo, até a conexão com a pista dupla localizada perto do trevo para Campo Largo.

A confirmação das obras também ocorreu em uma entrevista para a Rádio CBN Curitiba. O diretor-presidente afirmou que o licenciamento ambiental segue adiantado e espera para maio o início dos serviços. “Parte de licenciamento está muito avançado, e em abril deve ter o licenciamento aprovado. Na área de desapropriação também e estamos trabalhando sem nenhum tipo de conflito respeitando todas as diretrizes. Em maio, tenhamos máquinas na pista no Contorno Norte”, disse Sérgio Santillan.

Na maior extensão do Contorno, a pista é simples, com algumas terceiras faixas dispostas de forma alternada nos dois lados da rodovia. Além da duplicação, o projeto prevê a implantação de 780 metros de novas faixas adicionais, construção de 180 metros de novos acostamentos, duas novas trincheiras, pouco mais de 600 metros de barreiras anti-ruído e readequação em trevos, retornos e acessos a outras vias locais.

Ponto perigoso e cheio de acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, em 2024, foram 309 sinistros no Contorno Norte. Os tipos mais registrados são as colisões laterais, com 26% das ocorrências, seguido das colisões traseiras, com 24% e as colisões frontais, representando 9% dos acidentes da rodovia. Neste ano, foram três mortes na rodovia após graves acidentes.