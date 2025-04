Avenida de Curitiba ganha vagas demarcadas; dá multa se não respeitá-las?

A Avenida Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, voltou a apresentar uma novidade para a região. Depois da polêmica dos bancos que estavam voltados para a ciclovia – e depois foram virados para o lado do passeio de pedestres -, a bola da vez são os retângulos demarcados para o estacionamento.

Para entender melhor a questão, vale imaginar que o motorista precisa deixar o veículo estacionado dentro do retângulo, ou seja, “cada um no seu quadrado”. A ideia da prefeitura de Curitiba é organizar o espaço e fazer com que o condutor procure ter mais educação e conscientização no trânsito.

No lado direito da via, sentido ao bairro Tingui, são vários retângulos na sequencia. Já do lado esquerdo da avenida, existe a demarcação isolada em alguns pontos.

Um dos questionamentos da Tribuna do Paraná ao ir até o local foi: o motorista que não respeitar as demarcações pode ser multado caso “invada” o retângulo da outra vaga? De acordo com Superintendência de Trânsito (Setran), não existe punição para tal vacilo na hora de estacionar.

“Com caráter educativo, a demarcação visa otimizar e disciplinar o aproveitamento do espaço urbano. A implantação da pintura nas vagas ocorre de maneira gradual, com prioridade para as ruas que já têm o estacionamento regulamentado ou nas vias que estão passando por recapeamento”, informou por nota a prefeitura.

Vale ficar atento com duas situações que podem ser punidas com advertência ou multa no local ou mesmo em outras ruas de Curitiba. Na Erasto Gaertner, as vagas tem o Estacionamento Regulamentado (EstaR) conforme a Lei Municipal nº 15.734, de 23 de outubro de 2020. É preciso fazer o pagamento via aplicativo.

Além disso, ao estacionar o veículo, deve-se ficar atento ao afastamento de um metro de guias rebaixadas nos acessos aos imóveis. A infração pode resultar em multa e remoção do veículo com perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Carros que “invadirem” demarcação não será multado. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná

