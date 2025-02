Polêmica resolvida: Prefeitura vira bancos da Avenida Erasto Gaertner

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após a revitalização da Avenida Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, ter gerado polêmica e até motivo de piadas nas redes sociais, os bancos que estavam colocados voltados para a ciclovia foram todos virados para o lado do passeio de pedestres.

A situação começou a chamar a atenção no final do ano passado, quando a reportagem da Tribuna do Paraná passou pela região e notou que os bancos estavam voltados para a ciclovia, causando transtorno entre pedestres e ciclistas.

Logo depois, as vereadoras Camilla Gonda (PSB) e Laís Leão (PDT) foram até o local e repercutiram o caso nas redes sociais. “Ao planejar a requalificação dos espaços públicos, é preciso pensar na mobilidade de todos, evitando trabalho redobrado e custos adicionais”, afirmou Camilla. Segundo as parlamentares, pedidos, requerimentos e sugestões sobre a revitalização da Erasto Gaertner serão enviados à Prefeitura.

Prefeitura resolveu alterar após polêmica

Em nota divulgada no início do mês de janeiro, a Prefeitura de Curitiba informou que houve alteração na posição dos bancos em um trecho da Avenida Erasto Gaertner. Agora em fevereiro, os bancos de toda a ciclovia.

A disposição original dos bancos, segundo a nota, foi realizada conforme previsto no projeto. Eles “haviam sido instalados muito próximos à ciclovia. O ajuste foi executado dentro do prazo de garantia da obra, sem gerar custos adicionais ao município”, complementa a nota.