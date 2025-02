Chuva forte alaga bairros de Curitiba e ruas ‘viram rios’ nesta terça

A forte chuva, com vento e granizo, que caiu em Curitiba no fim da manhã de terça-feira (18) provocou alagamentos em vários bairros da cidade. Com o acúmulo rápido de água, alguns pontos foram inundados e provocaram transtornos e prejuízos para a população. Entre os bairros afetados estão Parolin, Centro, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Mercês, Água Verde Rebouças, Xaxim, Fazendinha e outros.

Na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro CIC, os motoristas se viram encurralados pelo temporal. Na Água Verde, a Avenida Getúlio Vargas virou “rio” , na Brasílio Itiberê com a Rua Desembargador Westphalen, no Rebouças, os carros tiveram que passar com muito cuidado pela via para evitar acidentes.

Avenida Juscelino Kubitschek, esquina com a Rua Senador Accioly Filho, na CIC, em Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Avenida Pres. Getúlio Vargas, no Água Verde, em Curitiba. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

Casa alagada

No Fazendinha, a chuva invadiu uma residência localizada na Avenida Frederico Lambertucci com Primeiro Machado. Regiane Farias, 44 anos, do lar, mora sozinha e precisou ser retirada pelos vizinhos.

“A água entrou tudo lá dentro, e eu estava em cima da cama. É uma descida e dela também alagou tudo”, disse Regiane, que ainda comentou da situação da moradora do mesmo terreno.

Casa alagada no Fazendinha. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

‘Rio’ no Centro

Outro transtorno foi na Rua Saldanha Marinho, na esquina com a Rua Visconde de Nácar, no Centro. O lugar costumeiramente enche e não foi diferente desta vez. Nas redes sociais, a imagem que circula impressiona com a quantidade de água que quase invadiu uma estação-tubo.