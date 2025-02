Chuva em Curitiba chega com intensidade após dias de calor intenso. Tempo vai mudar?

O tempo fechou em Curitiba e a chuva chegou com intensidade, no final da manhã desta terça-feira (18). Dentro de um alerta laranja de temporal, Curitiba pode ter chuva acumulada de 18,8 mm nesta terça-feira, com temperatura entre os 18 e 28ºC. Mas e como fica o tempo para os próximos dias? A previsão do tempo para Curitiba tem a resposta!

Segundo o Simepar o calor em Curitiba vai persistir, mas de forma não tão intensa, com máximas nos próximos das alcançando 28ºC. A chuva deve continuar em Curitiba ao longo da semana.

“A sensação de tempo mais abafado persiste, ainda com temperaturas relativamente elevadas e grande desconforto térmico. No entanto, a chuva alivia o calor em algumas regiões. Chuvas e raios ocorrem mais agora do centro para o norte do estado. Porém, também chove com intensidade fraca/moderada em outras áreas, mas de forma bem localizada”, disse o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar.

Previsão do tempo Curitiba

Na quarta-feira, a instabilidade atmosférica segue atuando sobre o Paraná. Novamente, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia nas diversas regiões. As condições meteorológicas seguem favoráveis para ocorrência de tempestades isoladas. Curitiba terá temperatura entre os 18 e 25ºC, com possibilidade de chuva acumulada de 8,8 mm.