Novo Barigui em Curitiba? Parque tradicional passa por mega requalificação

Um novo Parque Barigui? A prefeitura de Curitiba está realizando, desde a segunda quinzena de janeiro, uma requalificação no tradicional ponto de lazer na capital. Uma força-tarefa das Secretarias do Governo, Obras e Meio Ambiente está ando uma cara nova ao local.

As intervenções estão ocorrendo no estacionamento principal, nas proximidades do banheiro, na academia de ginástica e no portal de madeira. Outras novidades devem vir por aí.

No estacionamento principal, localizado às margens da BR-277, a Secretaria Municipal de Obras coordena o trabalho de recorte e reciclagem do asfalto. Depois disso, a Secretaria Municipal do Governo, vai realizar a aplicação da capa asfáltica com borracha para dar reforço estrutural à base de pavimentação, em uma área aproximada de 22 mil m².

“O Parque Barigui é um local muito visitado por curitibanos e turistas. Com essas melhorias, iremos trazer maior comodidade para os frequentadores e também para os trabalhadores desse belíssimo cartão-postal da cidade”, disse o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello.

Mega requalificação do Parque Barigui

Os serviços ainda incluem a execução de novo calçamento, a implantação de meio-fio, reparos nas áreas de convivência e nas proximidades do banheiro. Também estão previstas intervenções na academia de ginástica, com a troca de alguns aparelhos, manutenção e pintura. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final de fevereiro.

Foto: Divulgação/Valquir Aureliano/SECOM Foto: Divulgação/Valquir Aureliano/SECOM Foto: Divulgação/Valquir Aureliano/SECOM Foto: Divulgação/Valquir Aureliano/SECOM Obras no Parque Barigui com benfeitorias no estacionamento, área dos ambulantes. Curitiba, 17/02/2025. Foto: Valquir Aureliano/SECOM