Quem visita com frequência e se aventura pelas trilhas do Parque Barigui, um dos cartões-postais de Curitiba, talvez já tenha visto uma construção antiga, que fica ‘escondida’ entre as árvores em um dos caminhos perto de uma das lanchonete do local.

Alta, com a pintura descascada e pichada, um portão enferrujado e sem todas as grades, além de uma escada em espiral, a construção ganhou um ar de mistério (e até de filme de terror!), sob o olhar do repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna. A estrutura atrai a curiosidade dos visitantes do parque. Mas afinal, você sabe qual é a história dela?

Em busca de mais informações, a reportagem da Tribuna do Paraná começou a procurar a origem da construção misteriosa no Parque Barigui. Alguns apostavam que era um mirante antigo, já que a escadaria termina em uma parte aberta, localizada no alto e que fornece uma boa visão dos arredores. Já outras pessoas acreditavam que se tratava de um reservatório de água antigo.

Afinal, que estrutura misteriosa é essa no Parque Barigui?

Em contato com a Prefeitura de Curitiba, a Tribuna descobriu e confirmou que a construção armazenava uma caixa de água antiga. No entanto, não se sabe exatamente quando foi construída.

+Relembre! Caos no Parque Barigui! Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem; Vídeo

A prefeitura acredita que tenha sido na mesma época da criação do Parque Barigui, na década de 1970. Como nesse período não havia uma extensa rede de água nessa região de Curitiba, o reservatório era utilizado para abastecer os banheiros e lanchonetes do famoso ponto turístico.

Sem ter mais o uso original, hoje a construção explora a imaginação e aguça a curiosidade dos visitantes que passam por ali. E quem sabe, talvez no futuro ela possa ganhar uma nova finalidade e realmente se tornar um mirante.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

