Dois cachorros da raça pitbull atacaram uma mulher na manhã desta sexta-feira (26), no Parque Barigui, em Curitiba. Além disso, os cães também foram em direção as equipes de reportagens que estavam no local acompanhando a ocorrência, além de policiais e bombeiros.

A advogada Marise Lao contou que precisou ajudar a tutora de um cão pequeno que passeava no parque durante o ataque, que levou medo geral às pessoas que estavam no maior e mais famoso parque de Curitiba.

“Estava caminhando e indo em direção para a ponte, quando vi uma moça sendo atacada por dois pitbulls. As pessoas recuaram e fui ajudar, peguei um deles por trás e segurei pelo pescoço. Gritava e cheguei a sentar em um deles, sou uma mulher grande de 1,80 de altura”, contou a advogada para a Tribuna do Paraná.

Ferida recebeu atendimento no local!

Enquanto a moça ferida era atendida em uma viatura Siate, a imprensa quase foi atacada pelos mesmos cachorros. Segundo informações, os cães estão desde cedo em áreas do Barigui que tem fácil acesso de frequentadores e crianças.

Os cães foram resgatados e levados pelo tutor. Segundo ele, os cães fugiram na noite de quinta-feira (25).

