5 receitas de coxinha proteica fáceis de fazer

A coxinha é um dos salgados mais amados pelos brasileiros, mas sua versão tradicional pode não ser a melhor escolha para quem busca incluir mais proteínas na alimentação de forma saudável. A boa notícia é que existem formas criativas de transformar esse quitute em uma opção mais nutritiva, com massas feitas de batata-doce, frango ou farinhas funcionais.

Se você procura um lanche saboroso e equilibrado, as coxinhas proteicas são ideais para manter a dieta sem abrir mão do prazer de comer bem. Veja 5 receitas simples e ricas em proteínas para incluir no seu cardápio!

Coxinha de frango e batata-doce

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de cúrcuma

Recheio

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de orégano

Para empanar

1 clara de ovo

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada com a farinha de aveia, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a cúrcuma até formar uma massa homogênea. Reserve. Em uma panela em fogo médio, refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente o frango desfiado, o sal e o orégano. Misture bem e reserve.

Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e recheie com o frango. Feche, formando o formato clássico da coxinha. Passe cada coxinha na clara de ovo e, em seguida, na mistura de farinha de linhaça. Disponha as coxinhas na air fryer a 200 °C por aproximadamente 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida

Coxinha proteica de atum com quinoa

Ingredientes

200 g de atum sólido em água, escorrido

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de amêndoas

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada para empanar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum escorrido, a quinoa cozida, o ovo, a farinha de amêndoas, o alho, o suco de limão e os temperos. Modele a massa em formato de coxinhas e passe na farinha de linhaça. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos.

Coxinha de carne moída (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Coxinha de carne moída

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de margarina

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 pitada de sal

Recheio

300 g de acém moído

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeite

Para empanar

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/2 xícara de chá de farinha de rosca integral

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite e a margarina até ferver. Adicione a farinha de aveia e a farinha de grão-de-bico de uma só vez, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa que desgruda do fundo da panela. Transfira para uma superfície enfarinhada e deixe esfriar antes de sovar levemente.

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem em fogo médio. Acrescente a carne moída e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Refogue até secar. Finalize com a salsinha picada e deixe esfriar. Pegue pequenas porções da massa, abra na mão, recheie com a carne moída e feche, modelando no formato clássico. Passe as coxinhas no ovo batido e depois na mistura de farinha de linhaça com farinha de rosca integral. Disponha as coxinhas na cesta da air fryer e borrife um pouco de azeite. Asse a 200 °C por 15 a 18 minutos, virando na metade do tempo.

Coxinha vegana

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água morna

Recheio

1 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 cebola-roxa picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas

Empanado

1 colher de sopa de linhaça dourada triturada

3 colheres de sopa de água

1/2 xícara de chá de farinha de rosca integral

Modo de preparo

Misture a batata-doce amassada com as farinhas, o azeite, a cúrcuma, o sal e a água morna. Mexa até formar uma massa firme e homogênea. Reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até dourarem. Adicione a cenoura ralada, a páprica, o sal e misture bem. Finalize com a salsinha e as azeitonas picadas.

Hidrate, em um recipiente, a linhaça dourada triturada com 3 colheres de sopa de água. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão, recheie com a cenoura temperada e feche, formando o formato clássico da coxinha. Passe as coxinhas na mistura de linhaça hidratada e depois na farinha de rosca integral. Disponha as coxinhas em uma assadeira untada e leve à air fryer, asse a 200 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo.

Coxinha proteica de ricota e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de ricota amassada

1/2 xícara de chá de espinafre cozido e picado

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 dente de alho picado

Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 clara de ovo

1/2 xícara de chá de gergelim para empanar

Modo de preparo

Misture a ricota amassada com o espinafre, a farinha de grão-de-bico, o alho, os temperos (noz-moscada, sal e pimenta-do-reino) e a clara de ovo até formar uma massa moldável. Modele coxinhas e passe no gergelim. Asse em forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos.