Suspeito de participar de tiroteio no Centro de Curitiba é preso escondido no Litoral

Um homem, de 31 anos, suspeito de participar do tiroteio ocorrido na Rua Riachuelo, no dia 1º de novembro de 2024, no Centro de Curitiba, foi preso. A captura foi feita pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta segunda-feira (17), no bairro Rio da Onça, em Matinhos, no Litoral do Estado.

O suspeito estava foragido desde a data do crime. Na ocasião, ocupantes de um veículo branco efetuaram disparos em via pública, atingindo quatro pessoas. A investigação apontou que o alvo era um desafeto dos atiradores, mas os tiros acabaram atingindo outras pessoas sem relação com o caso. A motivação do crime está ligada ao tráfico de drogas.

Escondido em uma residência

O delegado da PCPR Rodrigo Brown, destacou que a ação contou com a ação de policiais que atuam no Verão Maior Paraná. O indivíduo foi localizado escondido em uma residência no Litoral do Estado. “Mobilizamos os policiais para cercar o local. Mesmo assim, ele tentou fugir, se jogando no rio, mas foi contido e preso com êxito”, afirmou.

O agente de polícia judiciária Daniel Cortes, também comentou sobre a operação. “Após intensas investigações, descobrimos que o suspeito estava na região de Matinhos. Recebemos informações da população que indicaram seu paradeiro. Com isso, nos deslocamos até o local”, disse.

Diante dos fatos, o homem foi preso por diversas tentativas de homicídio e encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR, ou 08006431121 diretamente à equipe de investigação