Tiroteio no Centro de Curitiba deixa três feridos

Três pessoas ficaram feridas após serem alvo de um atirador, no fim da manhã desta sexta-feira (1º), no Centro de Curitiba. Segundo informações no local, um homem em um veículo passou pela Rua Riachuelo disparando tiros contra pedestres. A ocorrência foi por volta do 12h30 e o Centro de Curitiba está com bloqueios por causa do tiroteio.

Segundo a sargento Suelen, da Guarda Municipal de Curitiba, a pessoa estava em um veículo, reduziu a velocidade, e efetuou os disparos que atingiram um idoso e uma moça na região da Praça Generoso Marques, próximo ao Paço da Liberdade. Uma terceira pessoa também foi alvejada no tiroteio no Centro de Curitiba e correu para a rua João Negrão, perto Shopping Itália.

Segundo relatos de populares “foram mais de 20 tiros disparados” neste tiroteio no Centro de Curitiba.

Equipes da GM, Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Siate estão na área para atender a ocorrência. A rua Riachuelo está bloqueada na região.

A reportagem pediu um posicionamento da PM sobre o caso, mas ainda não foi respondida. O caso está sendo investigado.

Foto: Átila Alberti/ Tribuna do Paraná.