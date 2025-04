Curitiba vive boom de condomínios horizontais; bairro tradicional lidera valorização

Curitiba experimenta uma explosão no mercado de imóveis horizontais, com um impressionante aumento de 97% nos lançamentos desse tipo no primeiro semestre de 2023. O dado, revelado pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR), coloca bairros como São Braz, Santa Felicidade e Pilarzinho no topo da lista de áreas mais valorizadas da capital paranaense.

Ana Paula Zoller Ribeiro, sócia-diretora do Grupo Andrade Ribeiro, explica o fenômeno: “Essa valorização está muito relacionada à demanda de compradores e construções nesses bairros. Assim, quanto mais disputado o local, maior o valor do metro quadrado”.

+ Leia mais: Curitiba tem sete restaurantes entre os 100 melhores do Brasil, diz ranking

A busca por condomínios fechados não é por acaso. Segurança, infraestrutura diferenciada e espaços mais amplos são os principais atrativos para quem busca melhor qualidade de vida. E o mercado responde: nos últimos 12 meses, os imóveis residenciais novos em Curitiba valorizaram 11,1%, bem acima da inflação de 3,16% medida pelo IPCA no período.

O Harmony Village Condominium, da Construtora Andrade Ribeiro, é um exemplo dessa nova tendência. “O crescimento da oferta de condomínios fechados reflete uma demanda crescente do público curitibano por esse tipo de moradia”, afirma Ana Paula.

São Braz se destaca como uma das áreas mais promissoras para investimentos imobiliários na cidade. Mas a onda não para por aí: Santa Felicidade, Pilarzinho e Campo Comprido também surfam nessa tendência de imóveis horizontais.

+ Veja também: Adultos com depressão podem receber tratamento gratuito em Curitiba com novo remédio

“O que a gente vê é um cenário de transformação do mercado, que vem registrando um aumento expressivo no número de lançamentos voltados a um público que busca residências mais espaçosas, infraestrutura qualificada e valorização patrimonial”, conclui Ana Paula.

A Construtora Andrade Ribeiro, com 46 anos de história, tem sido protagonista nesse movimento. Fundada em 1978 pelos engenheiros Joaquim Ribas de Andrade Neto e Erlon Donovan Rotta Ribeiro, a empresa se destaca por antecipar tendências no setor imobiliário de Curitiba, com empreendimentos residenciais e comerciais que priorizam qualidade, localização estratégica e sustentabilidade.