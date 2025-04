Clínica é autuada por infrações sanitárias e pousadas são interditadas no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A dona de uma clínica médica no Centro de Curitiba foi presa por cometer infrações sanitárias. Equipes da Vigilância Sanitária de Curitiba autuaram na quinta-feira (24) uma clínica de reposição hormonal e estética facial na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, e interditaram duas pousadas nas ruas Jaime Reis e Treze de Maio, também no Centro.

A clínica foi autuada por cometer infrações sanitárias e a dona do estabelecimento foi presa pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Saúde (Decrisa), órgão que demandou a fiscalização à Vigilância Sanitária de Curitiba.

Na clínica foram encontrados medicamentos e cosméticos com prazo de validade vencido, produtos para limpeza e desinfecção sem descrição e medicamentos manipulados sem identificação do paciente. Além disso, havia instrumentais cirúrgicos sem esterilização e sem método de limpeza descrito. A clínica vai responder a processo administrativo sanitário, cuja penalidade poderá ser multa.

Pousadas interditadas no Centro de Curitiba apresentavam más condições de higiene

Já nas duas pousadas interditadas, os quartos estavam em condições de higiene precárias, estrutura física inadequada e falta de licença sanitária. Os responsáveis pelos dois estabelecimentos deverão sanar as irregularidades para que os espaços sejam liberados.

A Vigilância Sanitária vai reavaliar os locais para verificar se os procedimentos foram corrigidos. Não há prazo estabelecido para sanear as irregularidades, mas enquanto não forem resolvidas as pousadas deverão permanecer fechadas.



Também na quinta-feira, a Prefeitura de Curitiba interditou outros dois pensionatos na Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro, por irregularidades sanitárias e estruturais após uma uma operação policial contra o tráfico de drogas, prostituição e outros ilícitos na região central.