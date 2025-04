Curitiba tem sábado ensolarado, mas previsão indica chegada de chuva

O último final de semana de abril começa com sol, mas deve terminar com chuva. Neste sábado (26) a previsão é tempo estável em todo o Paraná. Na Grande Curitiba, o dia amanheceu com muitas nuvens, mas a tendência é que ao longo do dia o sol apareça com mais força e o céu fique mais limpo. A temperatura máxima prevista na capital paranaense é de 24ºC.

Já no domingo (27), conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, por isso tem previsão de chuva para todo o Paraná.

A instabilidade começa pela manhã nas regiões oeste, de fronteira com os países vizinhos e divisa com Santa Catarina. Ao longo dia a chuva avança para todo o estado.

Em Curitiba e no litoral a chuva deve chegar entre a tarde e o início da noite de domingo. Pela manhã ainda faz sol nessa região. A máxima prevista para a região da capital paranaense é de 25ºC.