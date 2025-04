Natiruts em Curitiba: show provoca bloqueios de trânsito neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As ruas ao redor da Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, terão alterações no fluxo de trânsito devido ao show da banda Natiruts, que acontece neste sábado (26). Com expectativa de público de 25 mil pessoas, os portões serão abertos às 19 horas.

Os trechos bloqueados serão na Rua Antônio Krainski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correio de Freitas) e na Rua João Gava (entre João Enéas de Sá e Nilo Peçanha). Conforme a necessidade, a Superintendência de Trânsito (Setran), da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, poderá realizar alterações adicionais no tráfego durante a fiscalização.

A recomendação é que motoristas utilizem rotas alternativas ao trafegar pela região. A previsão é de aumento no fluxo de veículos nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. Moradores das áreas com bloqueios poderão acessar os trechos mediante apresentação de credencial ou comprovante de residência.

Linhas de ônibus também serão afetadas pelos bloqueios do show do Natiruts

As linhas de ônibus que circulam nas proximidades da Pedreira também serão afetadas pelos bloqueios. Confira abaixo as alterações de trajeto:

Interbairros II (anti-horário) : pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira.

: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira. Parque Tanguá e 177 – Cabral/Pq. Tanguá : pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.

: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá. Mateus Leme : pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro.

: pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro. Turismo: pela Rua Mateus Leme, Rodovia dos Minérios (marginal direita), realizando retorno e acessando a José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.

Saída do show terá ônibus gratuitos para o público

Para facilitar o retorno do público, a Urbs disponibilizará gratuitamente oito ônibus articulados fretados entre 22h e 2h. A saída será na Rua João Gava, próximo à João Enéas de Sá, com destino à Praça Tiradentes, sem paradas no trajeto.