Breakfast Weekend terá um mês e reunir 25 estabelecimentos

Curitiba recebe a partir deste sábado a 2ª edição do Breakfast Weekend, o maior festival de cafés da manhã do Brasil. Durante um mês inteiro, deste sábado (26) até 25 de maio, 26 estabelecimentos, entre hotéis, cafeterias, padarias artesanais e boulangeries apresentam cardápios exclusivos com preços fixos que prometem agradar a todos os gostos e bolsos.

Entre os estabelecimentos já confirmados estão Hard Rock Cafe, Grés Gastronomia e os hotéis Grand Mercure Rayon e SJ Royal.

Com opções que custam R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90, o maior festival de cafés da manhã do Brasil oferece um leque variado de combinações. Lançado em 2021, o Breakfast Weekend já atraiu mais de 80 mil pessoas. O evento tem a proposta de apresentar descobertas de estabelecimentos diferenciados e experiências únicas, com menus exclusivos, descontos vantajosos e a oportunidade de experimentar diferentes sabores.

A primeira edição em Curitiba, realizada em 2024, contou com a participação de 24 estabelecimentos e mais de 100 cafés da manhã extras vendidos, em média, por participante. Segundo Carlos Galvão, CEO e criador do festival, “o resultado foi extremamente positivo, com 93% de satisfação entre os consumidores e alta taxa de intenção de retorno para a edição deste ano”.

“Os festivais gastronômicos já se consolidaram como tradição curitibana, e um evento dedicado exclusivamente ao café da manhã tem tudo para conquistar ainda mais público e aumentar o prestígio da cidade no cenário gastronômico”, complementa.

Sabores do Brasil

Com o tema “Sabores do Brasil”, a segunda edição do Breakfast Weekend propõe aos estabelecimentos levar aos participantes experiências gastronômicas tipicamente nacionais.

O Breakfast Weekend se destaca também pela flexibilidade em seus horários. Além de oferecer opções de café da manhã no início do dia, muitos estabelecimentos participantes estenderão seus horários de funcionamento, permitindo que o público aproveite as ofertas exclusivas ao longo de todo o dia.

Reserva obrigatória e plataforma DGuests

Um detalhe importante é que para garantir a melhor experiência possível, alguns estabelecimentos exigem reserva antecipada pela plataforma DGuests. Dessa forma, a organização garante que todos os participantes possam planejar sua visita de forma prática e eficiente. A orientação é para ficar atento às instruções sobre como fazer sua reserva diretamente no site do evento.

Em sua segunda edição na cidade, o Breakfast Weekend conta com os patrocínios oficiais da Queensberry, líder da categoria de geleias há 14 anos, e da Gold Food Service, um dos principais distribuidores de alimentos do Brasil. O festival também recebe o patrocínio da Helloo, uma das maiores empresas de mídia OOH do país, garantindo ampla divulgação para o evento.

