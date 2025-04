Morre adolescente atropelado após pegar rabeira em biarticulado de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morreu, horas após ser internado com graves ferimentos, o jovem de 15 anos atropelado por um ônibus biarticulado, na noite de sábado (26), em Curitiba. O rapaz estava pegando rabeira no biarticulado quando perdeu o controle e foi atropelado pelo coletivo. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital do Trabalhador, segundo os Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de mais dois jovens, na canaleta da Linha Verde, próximo da estação tubo Vila São Pedro, na região do bairro Xaxim, em Curitiba.

Ele estava atrás do ônibus quando o veículo diminuía a velocidade, para parar na estação-tubo, e ele foi atingido por outro biarticulado, que vinha no sentido contrário, ao tentar mudar de pista.

E aí, Prefeitura?

A Tribuna cobrou neste domingo (27) um posicionamento para a prefeitura sobre o caso. Porém, até a publicação desta reportagem, não havia recebido resposta. Para a RPC, porém, a prefeitura informou lamentar a morte do jovem e reforçou que a circulação de pedestres e ciclistas pela canaleta é proibida porque oferece riscos de acidentes. Informou ainda que realiza ações para desencorajar ciclistas que insistem no risco de pegar rabeira.

Sindicato dos Motoristas fará ato por providências

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) está realizando para esta terça-feira (29) um ato na frente da Câmara Municipal de Curitiba para cobrar dos vereadores uma providência para que este tipo de acidente não ocorra mais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉