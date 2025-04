Pai e amigos de jovem que morreu pegando rabeira fazem apelo. “Ele não me escutou”

Um grupo de ciclistas em que o adolescente Lucas Viante, de 14 anos, que morreu pegando rabeira no último sábado, em Curitiba, participava, fez um vídeo com alerta para os riscos da prática.



“Perdemos alguém especial, em uma situação que, olhando agora, não valia a pena. Nossa vida é o bem mais precioso que temos”, diz parte da mensagem.

O grupo chamado Equipe SJP com cerca de 30 jovens se reuniu em uma rua, fez uma oração em homenagem ao menino e em seguida um dos integrantes falou sobre o perigo de “pegar rabeira”. Eles finalizam a homenagem com um minuto de silêncio seguido de aplausos.

Em um áudio divulgado nas redes sociais Marcio Stefano Junior, pai do jovem, falou que avisou o filho sobre o perigo de pegar rabeira.

“Hoje meu filho morreu pegando rabeira. quem sofre é pai e mãe. E e ela só tinha ele de filho, mais ninguém. Deu de frente com um ônibus. Muitos tiveram a sorte de voltar para casa, meu filho voltou duas vezes. Eu avisei ele que na terceira ele não iria mais voltar. Só que ele não me escutou, vai pela cabeça dos outros”.

O jovem será sepultado na manhã desta segunda-feira (28), em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba.

NOTA DE PESAR

“Hoje a equipe SJP se despede, com muita dor, de um amigo que partiu cedo demais. Perdemos alguém especial, em uma situação que, olhando agora, não valia a pena. Fica o vazio, a saudade e também o alerta: “nossa vida é o bem mais precioso que temos.” Que essa perda nos ensine a cuidar mais de nós mesmos e uns dos outros. Desejamos força à família e aos amigos nesse momento tão difícil. Que Deus o receba de braços abertos e que sua memória permaneça viva em nós. Equipe SJP”, diz a nota.

Na Câmara Municipal de Curitiba tramita um projeto que prevê multa de R$ 500 para quem for flagrado “pegando rabeira”, em Curitiba.

O projeto de autoria dos vereadores Tico Kuzma (PSD) e Da Costa (União), prevê que, além da multa, haja a apreensão das bicicletas, que só serão devolvidas com o pagamento do valor. Se os envolvidos forem menores de idade, a Promotoria de Justiça da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Paraná será acionada.

No último dia 20 de março o projeto teve aval da CCJ para seguir tramitando na CMC. Atualmente, está em avaliação na última Comissão antes de ir para votação em plenário.

Em nota, “a Urbs lamenta a morte do adolescente que estava “pegando rabeira” em ônibus e informa que a circulação de pedestres e ciclistas é proibida nas canaletas, pois aumenta os riscos de acidentes envolvendo os veículos do transporte coletivo”.

A Prefeitura afirma ainda, que “ações educativas estão sendo constantemente reforçadas buscando orientar e desestimular ciclistas a insistirem na prática”.

As ações acontecem “com o apoio da Guarda Municipal e da Delegacia do Adolescente, a grupos de ciclistas, muitos deles organizados em eventos de “rabeira” nos ônibus, sobre as normas de trânsito e os riscos envolvidos em circular nas canaletas exclusivas”, finaliza a nota.

