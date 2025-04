Adolescente fica gravemente ferido ao pegar rabeira em biarticulado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um adolescente de 15 anos foi socorrido e levado em estado grave ao hospital após sofrer um acidente enquanto “pegava rabeira” em um ônibus biarticulado, na tarde de sábado (26), em Curitiba.

Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de mais dois jovens, na canaleta da Linha Verde, próximo da estação-tubo Vila São Pedro, na região do bairro Xaxim, em Curitiba.

Ele estava atrás do ônibus quando o veículo diminuía a velocidade, para parar na estação-tubo, e ele foi atingido por outro biarticulado, que vinha no sentido contrário, ao tentar mudar de pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atendimento foi realizado por volta das 15h30. O menino foi socorrido em estado grave com uma das pernas quebrada e encaminhado ao Hospital do Trabalhador.



O hospital não informou o estado de saúde da vítima.

