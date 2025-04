Curitiba vai ganhar novo parque em homenagem ao Papa Francisco. Descubra onde!

Curitiba prestou, neste domingo (27), um tributo ao papa Francisco, falecido no último dia 21, aos 88 anos. Durante a missa de sétimo dia, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o prefeito Eduardo Pimentel anunciou que um novo parque na cidade será dedicado ao pontífice. O novo parque ficará no bairro Abranches e terá muitas novidades.

A nova área verde será inaugurada em cerca de 60 dias e fica em uma importante área verde do bairro Abranches, situada entre o Parque das Nascentes do Belém e o Parque São Lourenço. A unidade de conservação terá função estratégica na contenção de enchentes do Rio Belém e contribuirá para reduzir o assoreamento do lago do Parque São Lourenço, funcionando também como área de contenção natural de cheias.

Onde será o novo parque de Curitiba?

