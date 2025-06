Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada deste sábado (28), uma mulher de 38 anos foi presa após atear fogo nos dois carros do próprio namorado no bairro Guabirotuba, em Curitiba. A discussão teria começado enquanto o casal voltava de uma casa noturna no Alto da XV.

De acordo com informações divulgadas pelo programa Meio Dia Paraná, da RPC TV, o homem precisou buscar atendimento em um pronto-socorro após ser agredido. Antes de ir ao hospital, ele deixou a namorada na casa da mãe dela.

No entanto, a mulher retornou à residência do companheiro. Ao chegar ao local, teria arremessado pedras, quebrado janelas, além de atear fogo em dois carros que estavam estacionados na calçada. Para iniciar o incêndio, ela utilizou dois galões de gasolina.

Segundo o advogado da vítima, Murilo Coutinho, o namorado só percebeu o incêndio ao retornar para casa. As chamas já estavam sendo controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), que foi acionado por volta das 5h40 da manhã.

Amor em chamas? Presa e sem fiança!

Após a noite de fúria a mulher acabou presa em flagrante e segue detida, sem possibilidade de pagar fiança. Ela vai responder pelos crimes de lesão corporal e incêndio. Se o crime for enquadrado como de “perigo comum”, a pena pode variar de três a seis anos de prisão, dependendo das circunstâncias das ações.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso para descobrir motivações da ação e se houve premeditação.

