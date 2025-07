Novo polo gastronômico e cultural, Rua da Música inaugura em Curitiba

Começam oficialmente nesta sexta-feira (18) as atividades da Rua da Música, no Parque Jaime Lerner, em Curitiba. Com diversas operações gastronômicas, o novo espaço conecta dois dos principais ícones culturais da cidade: a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame. A rua funcionará de terça a domingo em dois momentos ao longo do dia.

Durante o dia, a partir das 10 horas, a Rua da Música integra a programação da Experiência Música & Natureza, novo festival permanente que oferece programação contínua de música instrumental ao vivo na Pedreira, no palco Rua da Música, e na Ópera de Arame, no palco flutuante do Vale da Música.

Dentro da mesma programação, o festival ainda conta com espaço kids musical, intervenções artísticas itinerantes, exposição em parceria com o Instituto Paulo Leminski sobre a história do poeta que deu o nome à Pedreira, além do estúdio de gravação Geração Pedreira, com galeria que traz vida à história da Pedreira Paulo Leminski.

Já no período noturno, a partir das 18 horas e após o encerramento da Experiência Música & Natureza, a Rua da Música se transforma em um espaço de convivência aberto, unindo natureza, curadoria musical e um polo gastronômico para quem busca um happy hour com amigos ou encerrar o dia com uma experiência musical.

“A Rua da Música é um presente para Curitiba e para quem ama música. É um espaço para passear, curtir boa gastronomia e ter contato com arte, cultura e natureza o ano inteiro. A ideia é que as pessoas venham sempre e, até mesmo antes dos shows, passem por aqui e sintam a energia desse lugar”, destaca o CEO do Parque, Helinho Pimentel.

Conduzido pela DC Set Group, empresa que detém a concessão da área, o projeto faz parte do processo de revitalização e expansão do complexo Parque Jaime Lerner.

Confira quais são os restaurantes e bares da Rua da Música

Cana Benta – Inaugurando a segunda sede em Curitiba, o bar e restaurante com a pegada comida de boteco é famoso pelas cachaças especiais e clima descontraído, perfeito para um happy hour com os amigos com muita brasilidade.

Cão Véio – Um gastropub moderno e estiloso com assinatura do Masterchef Henrique Fogaça em parceria com Badauí, vocalista da banda CPM22, que une sanduíches criativos, carta de drinks e chopes artesanais. A segunda unidade na cidade promete um estabelecimento com muito rock, também aplicado à arquitetura e ambientação do espaço.

Ernesto Music Hall – Assinado pelo chef Dudu Sperandio, o restaurante combina técnicas modernas com a tradição italiana em pratos autorais, dentro de ambiente intimista. Na Rua da Música, o Ernesto se lança no estilo Music Hall, com repertório e ambiente de jazz, blues e classic rock.

Mustang Sally – Inspirado na cultura americana e mexicana, que combina o espírito vibrante dos diners dos anos 60 com o tempero tex-mex, o restaurante possui diversas unidades espalhadas por Curitiba e lança a primeira sede com seu novo posicionamento de marca e de interiores.

Olaria do Parque – Sucesso no Parque Barigui, o Olaria do Parque (Olá) chega ao Parque Jaime Lerner, ao lado do Mirante da Ópera com vista inédita do teatro Ópera de Arame. A proposta da operação valoriza cardápio com opções desde o café da manhã até o jantar, ao som de diversidade musical.

Rosso – Operação ao ar livre em frente ao palco musical do projeto, o Rosso nasce com um conceito moderno de bar, que combina coquetelaria autoral e clássica com cardápio de comidas para compartilhar.

Festival Experiência Música & Natureza: o que é, horários e ingressos

O que começou com o projeto Vale da Música, em parceria entre a DC SET Group e Futura Fonte, passa a integrar a Pedreira Paulo Leminski, com curadoria artística contínua, que valoriza a música instrumental local, intervenções criativas e exposições permanentes.

De terça a domingo, das 10h às 18h, o público tem acesso completo a todas as atrações e operações gastronômicas com o ingresso Experiência Música e Natureza, nos valores de R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada). ​

**Excepcionalmente nos dias 21 e 28 de julho (segundas-feiras), o Vale da Música segue com funcionamento normal de programação e bilheteria. Nestes dias, a Pedreira Paulo Leminski funciona na modalidade de visitação livre com acesso às áreas expositivas.

Moradores de Curitiba e Região Metropolitana têm ​acesso gratuito de terça a sexta-feira e pagam R$ 12,50 (meia-entrada) aos sábados e domingos, mediante cadastro no site do Parque Jaime Lerner – Disk Ingressos.

A meia-entrada com os documentos comprobatórios é válida para estudantes, mesários, idosos, pessoas com deficiência, menores entre 8 e 12 anos, professores, orientadores, pedagogos e diretores de escolas, jovens de baixa renda, pacientes oncológicos, doadores de sangue e medula, grupos acima de 10 pessoas, profissionais de saúde atuantes ou aposentados.

Serviço – Rua da Música

Onde: Rua João Gava, 970 – Parque Jaime Lerner, Abranches, Curitiba

Data de abertura: 18/07/2025 (sexta-feira)

Horário de funcionamento: De terça a quinta, das 10h às 23h. Sexta e sábado, das 10h às 00h. Domingo, das 10h às 18h.

Serviço – Experiência Música & Natureza

Onde: Rua João Gava, 970 – Parque Jaime Lerner, Abranches, Curitiba

Data de abertura: 18/07/2025 (sexta-feira)

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 10h às 18h

Ingressos: R$ 25,00 (inteira) | R$ 12,50 (meia-entrada)

Acesso à Rua da Música, operações gastronômicas, Ópera de Arame e programações musicais, artísticas e exposições.

Moradores de Curitiba e Região Metropolitana: entrada gratuita de terça a sexta | R$ 12,50 (meia-entrada) aos sábados e domingos (mediante cadastro no site do parque e apresentação de documentação comprobatória).

Quem tem direito à meia-entrada: estudantes, mesários, idosos, pessoas com deficiência, menores entre 8 e 12 anos, professores, orientadores, pedagogos e diretores de escolas, jovens de baixa renda, pacientes oncológicos, doadores de sangue e medula, grupos acima de 10 pessoas, profissionais de saúde atuantes ou aposentados (mediante apresentação de documentação comprobatória).

Mais informações e cadastro de moradores no site do parque.