Procurando diversão para a criançada? Veja esta programação divertida e gratuita

Curitiba se prepara para um sábado repleto de alegria e entretenimento infantil no Mercado Municipal Capão Raso. No dia 19 de julho, o local será palco de uma programação especial e gratuita, prometendo momentos inesquecíveis para a criançada em férias.

O evento, que acontece das 11h às 17h, oferece uma variedade de atrações. Um parque de brinquedos com infláveis, cama elástica e piscina de bolinha será o ponto alto da diversão. Além disso, das 13h às 18h, os pequenos poderão participar de oficinas de slime neon, cantigas de roda e fazer tatuagens divertidas.

Paulo Cordeiro, presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado, destaca: “Preparamos uma programação especial para as crianças se divertirem e aproveitarem as férias com a família”.

Para os amantes das artes cênicas, a VI Mostra Paraná de Teatro de Bonecos e caixinhas de teatro lambe-lambe, às 15h, promete encantar crianças e adultos. Esta atração conta com o apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

A festa continua no último sábado de julho (26), com mais atrações, incluindo oficina colorindo emoções, teatro de fantoches e diversão com massinha.

Você já conhece o Mercado Municipal do Capão Raso?

O Mercado Municipal Capão Raso é mais do que um local de eventos. Com 100 lojas diversificadas, o espaço se consolidou como referência em compras e gastronomia na região. Alcione Mendes, gestora da área comercial da Urbs, atribui esse sucesso principalmente às feiras e festivais gastronômicos realizados no local.

Uma vantagem adicional é a integração com o Terminal Capão Raso, permitindo que os passageiros acessem o mercado e retornem ao terminal sem custo adicional, dentro de um período de duas horas.

Serviço:

Mercado Municipal Capão Raso

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento de segunda a sábado:

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h

