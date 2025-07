Bosque no Abranches homenageia o montanhismo e um pioneiro das trilhas no Paraná

Localizado no bairro Abranches, o Bosque Municipal Professor Erwin Gröger é um dos símbolos do montanhismo em Curitiba. Na praça principal, há uma Rosa dos Ventos desenhada em pedra no chão. Ao redor, pedras indicam a direção de montanhas icônicas do Paraná, como o Pico Paraná, o Pico do Marumbi, o Pico do Marins, além do monte austríaco Grossglockner.

Inaugurado em 2010, o espaço conta com bancos e caminhos com deques elevados, pensados para evitar a formação de trilhas na terra. A mata que cerca o bosque é composta por espécies como canela, guabiroba e canjerana, e se estende por até 12 metros acima do ponto mais alto do terreno.

Próximo à esquina com a Rua Antônio Krainski, nos fundos da Ópera de Arame, o parque leva o nome de Erwin Gröger como homenagem póstuma ao professor, que faleceu em 2008, aos 96 anos.

Contribuição ao montanhismo

Apaixonado pelo montanhismo, trocou as Dolomitas, cordilheira localizada entre a Áustria e o norte da Itália, pelas paredes do Marumbi, na Serra do Mar. Ali, colocou em prática técnicas de escalada aprendidas em sua terra natal, ainda pouco conhecidas no Brasil na época.

Morador do Barreirinha desde a década de 1940, Erwin nunca abandonou as trilhas e as escaladas. Também fez questão de compartilhar seus conhecimentos com outros montanhistas. Entre os colegas, passou a ser chamado com respeito de “Professor”, título que também carregava oficialmente, por ter lecionado no Seminário São José, no bairro Orleans.

Sua paixão pelas orquídeas surgiu nas montanhas, onde a espécie era abundante. O interesse o levou a fundar a Sociedade Paranaense de Orquidófilos. Além da natureza, Gröger também se dedicava à pintura, outra de suas grandes paixões.

Serviço

Bosque Municipal Professor Erwin Gröger

Horário de funcionamento: das 8h às 18h, diariamente

Local: Rua Benedito Correia de Freitas, nº 67, no bairro Abranches

Entrada gratuita

