Parque de Curitiba tem pinhões gigantes e atrações curiosas pra criançada

O Parque Pinhal de Santana, em Curitiba, é mais um daqueles “cantinhos escondidos” e preciosos na capital paranaense. Ele fica no extremo sul da cidade, no bairro Campo de Santana. Um dos atrativos do parque inaugurado em 2020 são os pinhões gigantes.



Inaugurado em novembro de 2022, o local revitalizado substituiu o que era um pinhal abandonado.



A área de conservação conta com bosque onde se destacam dezenas de pinheiros do Paraná, árvores com troncos em linha reta de muitos metros, e as copas com longos galhos (onde brotam as pinhas) em forma de taças. Ao seu lado, no gramado, esculturas reproduzem uma pinha gigante e pinhões de variados tamanhos.

Pinhal de Santana preserva árvore símbolo do PR

O parque fica em frente onde está instalada a aldeia Kakoné Porã, para prestar homenagem especial aos indígenas, primeiros habitantes dessas terras e que também deram nome à cidade, e lembrar a importância da preservação do Pinheiro, Árvore Símbolo do Paraná.

Conforme Prefeitura de Curitiba, “há gerações reza a lenda que o cacique Tindiquera, da tribo Tingui, foi quem indicou aos colonizadores portugueses onde exatamente instalar a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, nome inicial de Curitiba, batendo seu varapau no solo e exclamando com vigor: “Kur yt yba!”, ou seja, “(aqui) grande quantidade de pinheiros, um pinheiral”. Trezentos e trinta anos depois, ali é o Marco Zero da cidade, Praça Tiradentes, em frente à Catedral Metropolitana”.

Cerca de 30 quilômetros daquele ponto, a Prefeitura escolheu uma área de 250 mil m², para fazer uma homenagem à essa história: o Parque Pinhal de Santana, no bairro Tatuquara.

Gralha Azul está presente

As peças fazem referência à generosidade das sementes (frutos) do pinheiro, alimento de humanos e de aves, como a gralha azul, que está presente na fauna do parque.

É uma boa área para descansar e contemplar tudo ao redor. Inclusive as caixinhas do Jardim de Mel (com abelhas sociais nativas Jataí, sem ferrão), adornado por canteiro de flores. As abelhas são responsáveis por polinizar a vegetação e possibilitar a criação de novas espécies.

Pista e parquinho inclusivo

Os equipamentos do Parque do Pinhal, para usuários de diferentes idades, incluem: pista para caminhada (700 m), quadra poliesportiva; parquinho inclusivo (com brinquedos adaptados) em piso de borracha.

A área e suas vizinhanças contam com posto da Guarda Municipal; a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude também tem ali uma sede, com espaço para algumas atividades e exercícios físicos.

