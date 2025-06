Novo parque de Curitiba tem 80 mil metros quadrados e inaugura nesta semana

No próximo sábado (28), será inaugurado o Parque Papa Francisco, um novo parque de Curitiba localizado nas Colinas do Abranches, entre os parques Nascentes do Belém e São Lourenço. A nova área verde da cidade presta homenagem ao pontífice, que morreu no fim de abril.

O parque terá 80 mil metros quadrados de mata nativa. O anúncio da inauguração foi feito nas redes sociais pelo secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Em uma outra postagem nas redes sociais, Greca também informou que serão soltos alguns dos animais apreendidos durante a operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), realizada na última terça-feira (17).

Além do novo espaço, Curitiba ganhará em breve outro parque que homenageará a ex-primeira-dama da cidade Margarita Sansone. Localizado no bairro Barreirinha, o local contará com um borboletário.

Parque Papa Francisco funcionará como contenção de enchentes em Curitiba

Além de área de lazer, o Parque Papa Francisco terá função estratégica no controle de enchentes do Rio Belém. Ele ajudará a reduzir o assoreamento do lago do Parque São Lourenço, funcionando como uma área natural de contenção.

Foto: Reprodução | Facebook Rafael Greca

Para viabilizar o projeto, a Prefeitura de Curitiba realizou a readequação do sistema de drenagem da Rua Reinaldo Hecke. Foi construído um canal subterrâneo que atua como extravasor do Rio Belém, ampliando a vazão da água durante períodos de chuva intensa.

A nova galeria tem cerca de 200 metros de extensão e utiliza tubulações com diâmetros entre 1,5 e 1,8 metro.