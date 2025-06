Com nova vitória, Gui Khury atinge marca histórica de sete ouros no X Games

Após conquistar a medalha de ouro no Vert do X Games, o curitibano Gui Khury venceu também a disputa de Best Trick neste domingo (22), em Osaka, no Japão. Com dois ouros na edição, o jovem de 16 anos chegou a sete medalhas douradas na carreira e se tornou o adolescente com mais títulos na história do evento.

Na madrugada de sábado (21), na disputa da competição, Khury superou os adversários com uma nota de 90,66, à frente dos norte-americanos JD Sanchez (88,33) e Tom Schaar (83,00). Já neste domingo, sua manobra foi superior a dos japoneses Moto Shibata e Soya Inomata, que completaram o pódio. Confira a manobra executada pelo curitibano a seguir:

A manobra executada, o Kickflip Body Varial 900º, consiste em dois giros e meio de rotação no ar. O curitibano já havia realizado essa manobra em outras ocasiões, mas neste mês alcançou um feito inédito. Durante a Copa do Mundo de Roma, na Itália, ele se tornou o primeiro skatista do mundo a executar um 900º em competição oficial de park.

Curitibano mestre do skate já soma 13 medalhas

Com as duas conquistas em Osaka, Gui Khury igualou a marca da esquiadora Kelly Sildaru como o adolescente com mais ouros em competições oficiais dos X Games. Ao todo, ele soma 13 medalhas, sendo sete de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Em outubro, Curitiba será sede de uma das etapas do Vert Battle, o Campeonato Brasileiro de Skate Vertical. A competição deve contar com a participação de Khury e outros talentos locais, como o medalhista olímpico Augusto Akio e o atleta olímpico Luigi Cini.