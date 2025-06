Festa de São Pedro e Boi de São João animam litoral; é de graça

Duas festas juninas gratuitas e abertas ao público vão agitar o arraiá do Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. A primeira será o Boi de São João, que acontece neste domingo (22). Já a segunda será a Festa de São Pedro com Fandango prevista para acontecer no dia 28 de junho.

“São duas festas colaborativas. Ou seja, cada participante vai trazer um prato e todo mundo estará contribuindo para fazer uma grande festa junina de brincadeira para as crianças”, afirmou a organizadora do evento, Mariana Zanette. Entre as brincadeiras infantis estão a pescaria, corrida do saco entre outras brincadeiras antigas.

Os eventos fazem parte do calendário cultural da associação e fortalecem a fé, a brincadeira e o modo de vida caiçara. A primeira traz a musicalidade e a alegria das brincadeiras. O Boi de São João mistura elementos do folguedo popular com a devoção ao santo festeiro.

A apresentação conta com a participação de artistas e brincantes como Mestre Aorelio Domingues, Poro de Jesus, Mariana Zanette, Rogério Soares, Jairo Souza, Ruddy Castillo, Lili Sarraf, Luma Zanette Domingues, Malu Zanette Domingues, Felipe Orlandino, Gabriel Marques, Davi Marques, Luiz Eduardo Alves, Jhuan Machado, Breno Oberdam, Willian Martins, Francisca Zanette Domingues, Josué Henrique, Leandro Pivovarski, Karol Silva, Giovana Teixeira, Raiza Gabrielle, entre outros.

A festa integra o Projeto Amanhece – Continuação e Manutenção para a Salvaguarda da Cultura Caiçara.

Já a Festa de São Pedro acontecerá no dia 28 de junho, às 20h. A noite será dedicada à dança, à música e à tradição com o Baile de Fandango da Festa de São Pedro. Os principais grupos de fandango do litoral que estarão presentes serão do Mestre Brasilio, Pés de Ouro, Mandicuera, Mestre Eugênio, Família Domingues, Mestre Romão e Dona Mariquinha.

“É uma oportunidade única para vivenciar a cultura do fandango caiçara em sua forma mais autêntica – com rabecas, violas, tamancos e muita animação”, afirmou Zanette. O baile é realizado com recursos do Edital da PNPI (Política Nacional do Patrimônio Imaterial), por meio do IPHAN, Ministério da Cultura e Governo Federal.

As duas festas acontecem no Mandicuera Ponto da Cultura Caiçara, que fica na Rua Crispim do Nascimento – Ilha dos Valadares, Paranaguá.