Paraná é ‘coberto’ por alertas de geada, chuva intensa e queda de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas e geadas previstas para o início desta semana em todo o Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) também já havia indicado a mudança no tempo e a queda nas temperaturas a partir desta segunda-feira (23).

Dois alertas amarelos apontam risco para chuvas temporais, com volumes de até 50 milímetros por dia e rajadas de vento intensas. A combinação entre umidade e ar frio pode favorecer a ocorrência de mínimas invertidas nos próximos dias em parte do Paraná.

O primeiro alerta, válido desde este domingo (22), abrange o Sul e o Sudoeste do estado, próximo à divisa com Santa Catarina. Já na segunda-feira, o aviso se estende para outras regiões do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o Litoral.

Além das chuvas, o Inmet emitiu um alerta laranja para geadas na terça-feira (24). A previsão indica temperaturas entre 0 ºC e 3 ºC em áreas que vão do Oeste até a Região Metropolitana da capital.

Inclusive, a mudança brusca na temperatura está em um quarto alerta do Inmet, que indica perigo de risco à saúde com declínio de temperatura entre segunda e terça-feira.

Geadas no Paraná podem começar na segunda-feira

Segundo o Simepar, dois sistemas meteorológicos influenciam o clima no Paraná: uma frente fria que avança pelo continente e uma massa de ar polar que atua em sua retaguarda, deslocando-se a partir do Sul do estado. Com isso, já na madrugada de segunda-feira, há chance de geadas pontuais nas regiões Oeste e Sudoeste.

A tendência é que o fenômeno se intensifique ao longo da noite de segunda e se espalhe para outras áreas. A possibilidade de geadas em diversas regiões deve permanecer até quarta-feira (25). A partir de quinta-feira (26), as temperaturas voltam a subir gradualmente, mas a previsão ainda indica risco de temporais localizados em diferentes pontos do estado.