Homem é morto por segurança de supermercado após furtar chocolate

Três homens foram presos suspeitos da morte de um rapaz ainda não identificado na tarde da última sexta-feira (20) no bairro Portão, em Curitiba. A vítima seria um homem flagrado roubando uma barra de chocolate dentro de uma das lojas do Supermercado Muffato. Pelo menos um dos suspeitos do crime seria segurança do comércio.

Ao ser abordado pelo segurança, o homem se recusou a devolver o chocolate e tentou fugir. Após ser alcançado, acabou imobilizado com um golpe chamado “mata-leão”. A seguir ele teria perdido a consciência e morrido.

O delegado Thiago Filgueiras, da Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade (DHMC), falou sobre a prisão dos suspeitos. “A Polícia Civil prendeu em flagrante na última sexta-feira três suspeitos de praticar um homicídio contra um rapaz no bairro Portão. A prisão foi possível após policiais indetificarem um vídeo no momento em que o corpo foi abandonado em via publica”. Segundo o delegado, a investigação ainda tenta identificar um 4º suspeito.

O corpo do homem vítima do crime está no Instituto Médico Legal aguardando reconhecimento por parte de familiares. Os três suspeitos estão recolhidos ao sistema penitenciário aguardando audiência de custódia.

Supermercado se pronunciou

A reportagem da Tribuna entrou em contato com a assessoria de imprensa do Muffato, que retornou ao pedido de informações com uma nota oficial, que reproduzimos a seguir:

“O Muffato repudia veementemente qualquer ato de violência ou conduta que contrarie os princípios de respeito à vida, à dignidade humana e à ética.

Na noite da última quinta-feira (19), um episódio grave ocorreu nas imediações de uma de nossas unidades, em Curitiba. Os fatos estão sob apuração das autoridades policiais, com total apoio e cooperação do Muffato.

Quanto a participação dos envolvidos, ainda sob investigação, ressaltamos que a empresa não orienta, autoriza ou tolera qualquer ação fora dos seus protocolos operacionais de segurança e princípios institucionais. A conduta em apuração não reflete, sob nenhuma hipótese, os valores que defendemos.

Manifestamos solidariedade à família da vítima e seguimos colaborando integralmente com as autoridades para que os fatos sejam esclarecidos com transparência e justiça.

Reiteramos nosso compromisso com a integridade, o respeito à vida e a confiança nas instituições”.