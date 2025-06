Novo hospital na RMC terá equipamento médico inédito no país

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo hospital de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, será o primeiro do país a contar com um ventilador de transporte para auxiliar as equipes no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos. O equipamento funciona como um ventilador mecânico portátil e permite o monitoramento contínuo de sinais vitais em atendimentos realizados em ambulâncias e aeronaves.

O modelo adquirido pelo consórcio Saúde Pinhais, o ventilador TV80, pesa apenas 6,5 kg e possui compensação automática de altitude de até 7.600 metros. Os dados coletados pelo aparelho podem ser transmitidos em tempo real ao hospital por meio de redes 5G, Wi-Fi ou Bluetooth.

Além desse dispositivo, o programa Avança Pinhais financiou mais de R$ 5 milhões em equipamentos de ponta. A lista inclui sistemas de anestesia, mesas cirúrgicas, desfibriladores com monitor, processadores de imagem, monitores médicos, uma central de monitoramento integrada e um software de gestão de engenharia clínica para otimizar o uso dos recursos tecnológicos assistenciais.

Com estrutura moderna e totalmente equipada, o novo hospital ampliará a capacidade de atendimento em saúde no município. O espaço contará com salas cirúrgicas obstétricas, leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), centro para partos normais, pronto-socorro obstétrico, ambulatório especializado em obstetrícia e um centro de especialidades.

Ao todo, serão 90 leitos, dos quais 20 destinados à Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Todos os atendimentos serão realizados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quase R$ 40 milhões em equipamentos para o SUS

O novo hospital é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), com concessão administrativa válida por 35 anos, firmada com o Consórcio Saúde Pinhais Ltda. O projeto prevê um investimento total de mais de R$ 1,2 bilhão ao longo desse período.

A Prefeitura de Pinhais disponibilizou o terreno e destinou aproximadamente R$ 40 milhões em recursos próprios. Na última fase do investimento, o terceiro aporte, foram aplicados R$ 18 milhões.

Somados aos investimentos da concessionária, que conta com financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), cerca de R$ 126 milhões já estão sendo executados nas obras, que seguem em estágio avançado.