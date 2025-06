PUCPR realiza mostra de jogos digitais gratuita segunda e terça

Nesta segunda (23) e terça-feira (24), a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) sedia o PUCPR Game Show 2025, mostra de jogos digitais produzidos por estudantes da universidade. O evento é gratuito e aberto ao público.

Os visitantes poderão jogar, dar feedbacks e votar nos mais de 40 games expostos, além de conversar diretamente com os desenvolvedores. Os jogos mais votados serão disponibilizados no Estúdio Riachuelo, novo espaço da Prefeitura de Curitiba voltado à produção de games, animação e ilustração digital.

Com mais de 20 edições realizadas ao longo de uma década, a mostra ocorre duas vezes por ano. Segundo relatório da consultoria PwC, o setor de jogos digitais deve alcançar US$ 39,9 bilhões em receitas no Brasil até 2026. Curitiba se destaca como um dos principais polos do setor no país, impulsionado por iniciativas acadêmicas, públicas e privadas.

A exposição acontece no Centro de Realidade Estendida da PUCPR, no segundo andar do Bloco Amarelo. Na segunda-feira (23), o evento ocorre das 9h às 13h. Na terça-feira (24), o horário é das 18h30 às 22h30.

Também na terça-feira, o espaço recebe a Mostra de Trilhas Sonoras para Jogos Digitais, promovida pelo OnLoop, núcleo de pesquisa e desenvolvimento vinculado ao curso da PUCPR.

Serviço

PUCPR Game Show 2025

Datas: segunda e terça-feira (23 e 24 de junho)

Horário: das 9h às 13h, na segunda-feira, e das 18h30 às 22h30, na terça

Local: Centro de Realidade Estendida da PUCPR, segundo andar do Bloco Amarelo da PUCPR Câmpus Curitiba – Rua Imaculada Conceição, nº 1155, no bairro Prado Velho