Prodígio do skate, Gui Khury ganha ouro no Vert e faz história no X-Games

O skatista de Curitiba Gui Khury, de apenas 16 anos, foi o campeão do Vert no X Games na madrugada desta sábado, em Osaka, no Japão. Com a nova medalha de ouro, Gui se torna o adolescente com mais medalhas da história na maior competição de esportes radicais do mundo, com 12 medalhas (seis de ouro, quatro de prata e dois bronzes).

Na disputa deste sábado, ele obteve a nota 90.66, superando os americanos JD Sanchez (88.33) e Tom Schaar (83.00). Neste domingo o prodígio do skate volta para uma disputa de medalha, dessa vez na Vert Best Trick, modalidade que premiaas melhores manobras executadas.

Não é difícil esperar um novo reconhecimento dourado para Gui, que recentemente foi o primeiro skatista da história a realizar um 900º no Park, manobra inédita na modalidade.

Skatista de Curitiba, Gui Khury conquista medalha de ouro no X-Games. Foto: Reprodução

Veja as manobras que garantiram a medalha de ouro a Gui Khury: