Massa de ar gelado vai jogar temperaturas de Curitiba a quase 0°C

A partir de segunda-feira (23), as temperaturas mínimas previstas para Curitiba começam a cair. Na terça (24) e na quarta-feira (25), os termômetros podem marcar 1 ºC. A amplitude térmica seguirá alta, mas com máximas mais baixas que as registradas na semana anterior, não ultrapassando os 17 ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a queda nas temperaturas é resultado do avanço da primeira massa de ar polar do inverno. A frente fria se desloca pela região Sul do estado, próxima à divisa com Santa Catarina.

“Ao longo da madrugada de segunda-feira a frente fria avança pelas demais regiões do Paraná. Leste, Centro-Sul e Norte terão mais chuva, mais vento, e maior incidência de raios”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

O avanço da frente deve favorecer outra condição típica do inverno: as geadas. O céu limpo e os ventos fracos no início da semana favorecem a a formação do fenômeno em diversas regiões do estado. Em Curitiba, há possibilidade de ocorrência da primeira geada do ano na madrugada de segunda para terça-feira (24).

“Teremos mínimas abaixo de zero grau na terça-feira e muito próximo de zero na quarta-feira no Centro-Sul do Estado, inclusive com formação de geadas bastante amplas, principalmente na madrugada de terça para quarta-feira. Esse ar frio é bem severo. Vem de forma continental e chega a provocar diminuição das temperaturas também no Litoral e no extremo Norte do Estado, que devem registrar mínimas abaixo de 10°C na quarta-feira”, detalha Kneib.

Novos temporais no Paraná?

O encontro da massa de ar polar com um sistema de baixa pressão vindo da região Oeste provoca pancadas de chuva neste final de semana. A temperatura máxima prevista para este domingo (22) é 19 ºC, com mínima de 14 ºC. Já na segunda, a mínima cai para 9 ºC, com máxima de 17 ºC.

No entanto, com a chegada do frio e o avanço da frente fria, o tempo deve ficar mais estável no início da próxima semana. A previsão indica o retorno das chuvas na quinta-feira (26), de forma gradual, o que deve manter o clima frio e favorecer a formação de novas geadas no final de semana.