Quer explorar o Centro de Curitiba a pé? Veja 5 dicas!

O feriadão de Corpus Christi emendado com o fim de semana é uma boa opção para explorar atrações do Centro de Curitiba. De qualquer ponto de partida, percorrer o bairro a pé é garantia de boas surpresas. Com pouco mais de 5 km² de área, a região é fácil de ser explorada e repleta de tesouros de história, arquitetura, boa gastronomia e do pioneirismo urbano curitibano.

Aliado à vantagem de abrigar a maioria das atrações turísticas em um raio curto, o Centro (incluindo o boêmio bairro São Francisco) reúne 60% dos hotéis e 44% dos albergues da cidade, o que garante mais opções de hospedagem e, é claro, variedade de preços.

Na região central da capital, estão 49 dos 123 hotéis da cidade. São 8.550 leitos disponíveis. A região ainda oferece cinco hostels com 173 camas, segundo levantamento do Instituto Municipal de Turismo.

A Prefeitura, com o projeto Curitiba de Volta ao Centro, também faz a sua parte para tornar a experiência de explorar as atrações da região ainda mais enriquecedora.

Desde fevereiro, o Centro está mais atrativo e seguro com a modernização do sistema de iluminação pública, substituição de lâmpadas convencionais por LED (mais eficientes), instalação de novas iluminações cênicas em espaços do setor histórico e o reforço da segurança com as operações permanentes do Centro Seguro.

O programa ainda reúne ações de redesenvolvimento da região, como aumento das equipes da FAS no atendimento às pessoas em situação de rua; a promoção de eventos para atrair mais curitibanos para o bairro, como o Curitiba de Volta ao Centro; e a revitalização de espaços como as barraquinhas da Feira do Largo da Ordem e a abertura de novas atrações, como o Estúdio Riachuelo.

Cinco programas para explorar a pé atrações do Centro

Rua XV de Novembro

Primeira rua transformada em calçadão de pedestres no Brasil, em 1972, a XV de Novembro merece ser percorrida de ponta a ponta. Em quase 1 km de extensão da via de petit-pavé estão muitas atrações.

Partindo da Praça Osório, comece percorrendo a Feira Especial de Inverno, que vai até 20 de julho e integra a programação do Inverno Curitiba 2025.

Na sequência, caminhe pela via de pedestres apreciando cartões-postais como o relógio de 1914 da Boca Maldita; o Edifício Garcez, primeiro “arranha céu” de Curitiba com seus oito andares; o Bondinho e as mesinhas ao ar livre com o mobiliário urbano dos anos 1970; o prédio de 1893 com janelas em estilo neogótico na esquina com a Monsenhor Celso; e os casarões das décadas de 1910 a 1940, como o que abriga a Confeitaria das Famílias.

Ao final, atravesse a Rua Presidente Faria e aprecie na Praça Santos Andrade os grandiosos prédios da UFPR e do Teatro Guaíra.

Mercado Municipal

Prestes a completar 67 anos em agosto, o Mercado Municipal de Curitiba (Av. Sete de Setembro, 1.865) é um programa obrigatório por quem visita a cidade e todos os moradores aficionados por sabores do mundo. São mais de 300 estabelecimentos, entre bancas e lojas, que vendem hortifrutigranjeiros convencionais e orgânicos (o primeiro setor de orgânicos do país está no local), especiarias, cereais, carnes, peixes e comidas de várias nacionalidades.

Toda a região do Mercado Municipal passou por uma grande revitalização em 2024, promovida pela Prefeitura, que mudou o cenário das quadras ao redor do local, com destaque para a transformação do trecho da Rua General Carneiro, entre as avenidas Sete de Setembro e Affonso Camargo, em um charmoso boulevard com mesinhas externas, calçadas acessíveis, novo mobiliário urbano e paisagismo.

Largo da Ordem

De segunda a segunda, há o que fazer no Largo da Ordem, o coração do Centro Histórico de Curitiba. Da tradicional feira de artesanato nas manhãs de domingo, passando pelas igrejas históricas, museus e espaços culturais, turistas e moradores podem ficar horas percorrendo cada local, sem falar na variedade de bares, restaurantes e casas noturnas.

Além do calçadão em pedra, que leva a atrações como o Memorial de Curitiba, a Igreja da Ordem, o Museu de Arte Sacra e a Casa Romário Martins (a construção mais antiga da capital), não deixe de atravessar a Rua do Rosário, em direção às Ruínas de São Francisco, para apreciar, na Praça Garibaldi, a Igreja do Rosário (construída por escravos), o Relógio das Flores e a Fonte da Memória (mais conhecida como Cavalo Babão).

E já que está aí, suba mais um pouco até a Praça João Cândido, ao lado, para ver as ruínas que dão nome à região, o Palácio Belvedere e o Museu Paranaense.

Praças Tiradentes e Generoso Marques

As praças Tiradentes e Generoso Marques são o coração do Centro: Curitiba nasceu nesta parte do bairro. Na Praça Tiradentes, a Catedral de Curitiba se destaca com linhas neogóticas, mas não deixe de apreciar na praça, protegidos por uma estrutura de vidro, os vestígios do piso original do Largo da Matriz (primeiro nome da praça), possivelmente construído durante o período Imperial do Brasil. Em frente, do lado oposto da Catedral, está o relógio de sol, na fachada da antiga Farmácia Stellfeld, aberta em 1857.

Na Praça Generoso Marques, todos os olhares se voltam inicialmente para o antigo Paço Municipal, primeira sede da Prefeitura e sua bela arquitetura com elementos neoclássicos e art nouveau, hoje espaço cultural do Sesc, com exposições, espetáculos e um charmoso café. Ao redor, estão construções com linhas ecléticas e ar parisiense, como a Casa Edith, uma das lojas mais antigas da cidade em funcionamento (1912), e os suntuosos palacetes Tigre Royal (1916) e Joaquim Augusto de Andrade (1915). Atrás do Paço Municipal, oito bancas formam o mercado de flores que, ao lado uma cafeteria e banca de revistas, compõem as Arcadas do Pelourinho. O motivo do nome? Uma pedra com uma placa informa que ali havia o pelourinho de Curitiba, demolido no século 19.

Passeio Público

Primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público comemora 140 anos em 2026. No local, há ilhas, pontes, pistas de caminhada, parquinho infantil, alamedas, pistas e lagos bem-cuidados pela Prefeitura de Curitiba, sem contar as áreas de aves e macacos e o Coreto Digital, que exibe vídeos em uma tela curva de LED de alta definição.

Ao lado do Passeio Público, estão outras atrações desta parte do Centro. Ao longo da Rua Riachuelo, a uma quadra do espaço verde, estão o Cine Passeio, o Estúdio Riachuelo e a Praça 19 de Dezembro (famosa pelas esculturas da mulher e do homem nus).

Na Rua São Francisco, há opções de bares e restaurantes, alguns bastante tradicionais da cidade. Também não deixe de conhecer, quase anexo ao Passeio Público, na Praça Gibran Khalil Gibran, o Memorial Árabe, uma biblioteca em formato de “cubo” com espelhos d´água e cúpula de vidro.