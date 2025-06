Circuito de Inverno começa nesta sexta; veja onde achar maiores descontos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (20), mais de 150 estabelecimentos gastronômicos dos quatro cantos de Curitiba — e de três cidades da região metropolitana: Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais — vão oferecer itens com descontos de até 60% no 2º Circuito Bom Gourmet de Inverno. Que tal, então, saber onde encontrar exatamente qual faixa de desconto?

Nesta lista, apresentamos as casas que oferecem de 40% a 60% em ao menos um de seus produtos (cada estabelecimento pode definir diferentes faixas de desconto para os itens que integram seus cardápios no evento, por isso, eles podem aparecer em mais de uma faixa de desconto).

+ Veja também: Quem limpa as ruas de Curitiba após a procissão de Corpus Christi?

Depois de conferir, baixe o aplicativo para conferir quais os produtos com cada desconto — e também todos os detalhes sobre o funcionamento das casas, descrição e fotos dos itens e outras informações relevantes sobre a validade do desconto.

BAIXE O APP (Android)

BAIXE O APP (iOS)

Vale lembrar: o Circuito Bom Gourmet de Inverno vai até 3 de agosto.

40% de desconto

Aish Baladi | Compras Mueller

Anarco Mercado Municipal

Aqueces Bar

Bar CanaBenta

Empresa Bardo

Casa das Massas Batel

Casa do Lago

Casa Varela

Cervejaria Artesanal FrohenFeld

É batata frita

La Bella Pizzaria

Lessa Gastronomia

O Cachaceiro | Bar e Restaurante

Passaúna Restaurante

Quintal Brincante Gastronomia Boa Vista

Quintal Brincante Gastronomia Ahú

Restaurante Tortuga

Rock Me Mamma

Sforno Trattoria & Pizzaria

Taiocas Restaurante

Toniolo Pães Artesanais



50% de desconto

Bar CanaBenta

BURGUER BAR Juvevê

BURGUER BAR Xaxim

Casa das Massas Batel

Cervejaria Artesanal FrohenFeld

É batata frita

Jardim das Ervas | VenturaShopping

La Bella Pizzaria

Lessa Gastronomia

Linda Cafeteria

Restaurante Mundo da Lua

Ox Room Steakhouse

Passaúna Restaurante

Restaurante Pantanal

Restaurante Scavollo

60% de desconto

Casa das Massas Batel

É batata frita



O Bom Gourmet é uma plataforma de gastronomia e cultura gastronômica, reconhecida por ser um dos principais canais sobre comida e cultura gastronômica do Paraná e do Brasil. Ele realiza o Prêmio Bom Gourmet, uma premiação anual que confirma os melhores estabelecimentos, chefs, cardápios e outros aspectos da gastronomia. Além disso, o Festival Bom Gourmet e o Circuito Bom Gourmet de Inverno reúnem estabelecimentos e restaurantes com o objetivo de promover a gastronomia local.