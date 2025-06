Nova frente fria no Paraná deixa mínimas perto de 0ºC e provoca geadas

O início do inverno nesta sexta-feira (20) chega com previsão de mudança brusca de temperatura no Paraná. De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Reinaldo Kneib uma frente fria entrará no estado no fim de semana.

“No domingo (22) o tempo começa a mudar rapidamente nas regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado, na divisa com Mato Grosso do Sul, devido à formação de várias tempestades associadas a uma nova frente fria que vai se deslocar pelo sul do país”, explica Kneib.

O meteorologista comenta que durante a madrugada de segunda-feira (23), a frente fria avançará para as outras partes do Paraná, atingindo a região de Curitiba, assim como municípios no Centro-Sul e Norte. Portanto, na segunda há previsão de chuva, com possibilidade de temporais, e vento.

Depois da chuva vem… o frio: cidades do Paraná podem ter mínima negativa

Kneib afirma que ainda na segunda-feira (23) o tempo mudará novamente no Paraná. “A frente fria se afasta para São Paulo, oceano atlântico e, na retaguarda, após a passagem das áreas chuvosas, um ar frio vai se deslocar. Vai ter essa incursão de ar gelado com características polares. Ou seja, uma massa de ar bem severo vai provocar uma queda brusca das temperaturas na terça (24) e quarta-feira (25)”, acrescenta.

Com a queda brusca das temperaturas, existe ampla possibilidade de geada, especialmente na madrugada de terça para quarta-feira. Algumas cidades do Paraná devem registrar mínima abaixo ou próxima de 0ºC.

“Esse ar frio é bem intenso, severo. Vai provocar diminuição das temperaturas também no litoral, que deve registrar mínimas abaixo de 10ºC na quarta”, relata o meteorologista.

Em Curitiba, por exemplo, a previsão do tempo do Simepar indica mínima de 1ºC e máxima de 11ºC na terça-feira (24). Na quarta-feira (25), o frio continua na capital paranaense com mínima de apenas 3ºC e máxima de 17ºC.

