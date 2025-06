Sábado é dia de festa junina no Mercado Municipal do Capão Raso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Sábado (21) é dia de Festa Junina no Mercado Municipal Capão Raso, que traz uma programação gratuita com brincadeiras, oficinas, quadrilha, banda e circo. O clima de São João também vai contar com produtos típicos como quentão, pinhão, pamonha, pé de moleque, maçã do amor e outras opções gastronômicas temáticas do Festival Junino.

A previsão é atrair 7 mil pessoas durante o evento, cerca de 20% mais que no mesmo período do ano passado, segundo Paulo Cordeiro, presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Municipal Capão Raso.

“A programação está muito completa e a ideia é fazer a alegria da criançada e das famílias. É para vir e passar o dia no Mercado Capão Raso, participar das brincadeiras, da quadrilha, ver a banda e o circo e ainda aproveitar as comidas típicas e a gastronomia do nosso Festival Junino , disse Cordeiro.

+ Leia mais: Inscrições abertas para natação e hidroginástica da UTFPR

A programação começa às 12h com brincadeiras típicas, como pescaria, boca do palhaço, touro mecânico, e corrida do saco, seguida de oficinas artísticas. Às 14h é a vez da Saci Banda, atração musical para crianças, seguida de quadrilha infantil e desfile de fantasias.

A programação termina às 17h, com o show do Grandioso Circo de Pulgas.

A banda e o circo são atrações promovidas pela Fundação Cultural de Curitiba. A Saci Banda traz, durante uma hora, um repertório repleto de clássicos da música infantil brasileira e canções típicas de quadrilha. No setlist, sucessos que marcaram gerações, como os de Balão Mágico, Xuxa, Sandy & Júnior, além de músicas brincantes como “Estátua”, “Ilariê” e “Pula Pipoquinha”.

+ Veja mais: Chuva intensa pode atingir Grande Curitiba nesta sexta, diz alerta do Inmet

Já o Grandioso Circo de Pulgas desperta o riso e a imaginação com uma trupe de pulgas talentosas. Embora nenhum dos insetos realmente exista, com criatividade e precisão, o artista conduz a cena utilizando engenhocas elétricas, magnéticas e mecânicas que divertem em um espetáculo minúsculo e fantástico.

Comidas juninas

Nas opções gastronômicas, o Festival Junino traz opções para todos os gostos e bolsos, com preços a partir de R$ 3,98 (pé de moleque) e R$ 6 (maçã do amor e arroz doce) até R$ 42,90 (risoto de pinhão com bacon).

São 18 estabelecimentos participantes, que trazem desde produtos tradicionais da época, como canjica, pamonha, pinhão e quentão, até pratos como yakissoba com pinhão, crepes de pinhão e linguiça blumenau e de doce de leite e amendoim; tapioca de carne seca, pinhão e queijo meia cura; pão ciabatta com goiabada e queijo; massa de pizza com banana, canela, doce de leite e cobertura de pé de moça picado; e milkshake de amendoim e paçoca. O Festival Junino vai até 28/6.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso, administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs), tem 100 lojas, com comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, acessórios, bebidas e um amplo espaço gastronômico, com restaurantes, lanchonetes e cafeteria, dentre outros, além de um Sacolão e um Armazém da Família.

O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

Festa Junina do Mercado Municipal Capão Raso

Data: sábado (21/6)

Confira a programação gratuita:

▪️12h – Brincadeiras típicas – pescaria, boca do palhaço, corrida do saco e jogos

▪️13h – Oficinas artísticas

▪️14h – Saci Banda: atração musical kids

▪️15h – Quadrilha infantil

▪️16h – Desfile de fantasias

▪️17h – Show: Circo de Pulgas

*As demais atrações terminam às 17h para a realização do show de circo.

O Mercado Municipal Capão Raso fica na Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo. O funcionamento é de segunda a sábado. O Espaço Sabores funciona das 9h às 19h, as lojas das 9h às 21h e a Praça de Gastronomiadas 9h às 21h.