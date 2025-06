Chuva intensa pode atingir Grande Curitiba nesta sexta, diz alerta do Inmet

Um alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta perigo potencial de chuvas intensas em parte do Paraná nesta sexta-feira (20). O aviso meteorológico começou nesta quinta-feira (19) e segue válido até às 23h59 de sexta.

De acordo com o Inmet, pode chover entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos de até 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é válido para municípios na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Centro-Sul Paranaense e Centro Oriental Paranaense.

Além do Paraná, também atinge parte de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul.

Conforme a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta sexta-feira (20), a metade-sul do estado terá muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Inverno começa nesta sexta-feira: como será no Paraná

O inverno começa oficialmente às 23h42 de sexta-feira (20). A estação, marcada por menos chuvas e temperaturas mais baixas, tem maior probabilidade de formação de geadas e ocorrências mais frequentes de nevoeiros.

A previsão do Simepar é de que o inverno de 2025 seja mais gelado no Paraná, em comparação com o mesmo período em 2024. No entanto, as temperaturas não devem alcançar a média histórica. Já a chuva deve ficar dentro da média prevista na estação.

Confira mais detalhes sobre como deve ser o inverno 2025 no Paraná.