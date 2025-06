Previsão do tempo para Colombo nesta sexta-feira (20)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vão enfrentar um dia de contrastes climáticos nesta sexta-feira (20). A previsão do tempo indica variações significativas nas condições meteorológicas ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará nublado, com temperaturas entre 9°C e 24°C. Os ventos soprarão de noroeste a norte, com intensidade fraca. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 90%.

À tarde, o cenário muda e o céu ficará completamente encoberto. As temperaturas se manterão estáveis na mesma faixa, enquanto a direção do vento mudará levemente para oeste-noroeste, ainda com intensidade fraca.

A surpresa vem à noite, quando o tempo abrirá e o céu ficará claro. A amplitude térmica permanecerá a mesma e os ventos mudarão para sudoeste-oeste, mantendo-se fracos.

Apesar de estarmos no outono, as temperaturas mínimas tendem a cair, enquanto as máximas devem se manter estáveis. O sol nasce às 07h02 e se põe às 17h36.