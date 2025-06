UFPR terá nova sede no interior do Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) dá um passo importante na expansão de sua presença no interior do estado. Nesta quarta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o reitor Marcos Sunye assinaram a ordem de serviço para o início dos projetos e execução da nova sede própria da instituição em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

O investimento total da obra será de R$ 31,4 milhões, com o Governo do Estado contribuindo com R$ 15,5 milhões. A nova estrutura promete transformar o cenário educacional da região, oferecendo oportunidades para milhares de estudantes. “Uma universidade não apenas forma profissionais, mas também atrai indústrias e impulsiona o desenvolvimento regional”, destacou Ratinho Junior durante o evento.

+ Veja mais: Conselho de Ética investigará denúncia de nepotismo contra vereador de Curitiba

O campus de Jandaia do Sul, único da UFPR na região Norte do estado, funcionava de forma provisória desde 2014. A nova sede resolverá problemas de espaço e permitirá a expansão das atividades acadêmicas.

Estrutura e Prazos

O projeto prevê inicialmente 3.490 metros quadrados de área construída, incluindo:

Dois pavilhões com 32 espaços entre salas de aula e laboratórios

Infraestrutura completa (elétrica, hidráulica e arruamento)

Guarita, reservatório de água e área de circulação coberta

O Consórcio Conex JPM, vencedor da licitação, tem um prazo de pouco mais de três anos para concluir o projeto e a execução da obra.

Impacto na Educação Regional

Atualmente, o campus oferece seis cursos de graduação e uma especialização, atendendo cerca de 500 alunos. Com a nova estrutura, a capacidade aumentará para até 5 mil estudantes. “É uma parceria muito bonita entre os governos federal e estadual. O investimento do Estado foi fundamental para viabilizar essa obra”, afirmou o reitor Marcos Sunye.

+ Veja também: Açougue de mercado em Curitiba é interditado por vender carne imprópria para consumo

Além da expansão universitária, o convênio prevê a utilização dos laboratórios por alunos e professores da rede estadual de ensino, fortalecendo o interesse pela ciência na região.

Paralelamente à assinatura da ordem de serviço, o governador inaugurou a pavimentação da Avenida da Amizade, que liga a área urbana ao futuro campus. Com investimento de R$ 8,6 milhões, a via conta com duas faixas em cada sentido, estacionamento, calçadas, ciclovia e iluminação LED.

“Estamos lançando a universidade hoje, mas no futuro próximo veremos indústrias e urbanização crescendo no entorno dessa avenida”, projetou Ratinho Junior à Agência Estadual de Notícias.

A expansão da UFPR em Jandaia do Sul representa um marco para o desenvolvimento educacional e econômico do Norte do Paraná, reafirmando o compromisso do estado com a educação superior de qualidade.