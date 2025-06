Baleia-jubarte juvenil morre encalhada em praia do Paraná

Na manhã desta quinta-feira (19), uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) juvenil foi encontrada encalhada viva no município de Pontal do Paraná, no balneário Praia de Leste. O animal, com aproximadamente 6,5 metros de comprimento, apresentava condição corporal debilitada e, após a chegada da equipe multidisciplinar do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS/UFPR), foi constatado que a baleia já estava morta.

A ocorrência mobilizou a equipe técnica do PMP-BS, executada no Paraná pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC-UFPR). Equipes seguem no local realizando os procedimentos necessários conforme os protocolos nacionais para atendimento a encalhes de baleias.

“Um animal que chegou bastante debilitado, ainda vivo, mas que veio a óbito nas primeiras horas da manhã. É um juvenil caquético, está bastante magro. Esses pontinhos marrons no corpo do animal são piolhos de baleia, nessa quantidade indica que a condição de saúde do animal não estava boa. Nossa equipe, infelizmente quando chegou, o animal estava em seus últimos momentos ainda vivo. Pescadores e surfistas tentaram o resgato do animal hoje pela manhã”, relatou a professora e coordenadora do (LEC-UFPR), Camila Domit.

Vídeo: LEC-UFPR

Pesquisadores vão estudar causa da morte de baleia-jubarte encalhada em Pontal do Paraná

Camila explicou que os pesquisadores iniciarão estudos para analisar a causa da morte da baleia-jubarte encontrada encalhada no litoral do Paraná, com o objetivo de também contribuir com mais informações sobre a espécie.

Toda a ação segue as diretrizes de bem-estar animal, biossegurança e segurança pública, visando a proteção da equipe técnica e da população. A professora reforça a importância de que a população não se aproxime, não toque e não tente interagir com o animal, respeitando as áreas de isolamento estabelecidas.

Camila também orienta que ao avistar um animal encalhado, a população entre em contato imediatamente com equipes do LEC-UFPR ou autoridades, que são treinadas para esse tipo de contato.

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução é realizada pela equipe LEC/UFPR.